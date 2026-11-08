Maltempo Cina, prime forti nevicate della stagione nel nord: bufere nel Liaoning | FOTO e VIDEO

La Cina settentrionale è stata colpita dalla prima forte nevicata della stagione. A Lulong, nella provincia dell’Hebei, sono stati registrati 36mm di neve nell’arco di 24 ore, mentre a Qinhuangdao l’accumulo nevoso ha raggiunto i 21cm. In molte località sono stati addirittura superati i record di nevicate per il mese di novembre. Tra le 14:00 locali del 7 novembre e le 11:00 dell’8 novembre, nevicate da intense a violente – con punte di precipitazioni estreme in alcune località – hanno colpito il settore sudoccidentale del Liaoning, provincia della Cina nordorientale, e le aree centro-settentrionali della città di Dalian. A causa delle abbondanti nevicate, l’accesso ad alcuni tratti autostradali è stato limitato a specifiche categorie di veicoli, mentre nella città di Huludao è stata sospesa la circolazione di alcune linee di autobus pubblici. Per tutta la notte, diversi dipartimenti in tutto il Liaoning sono stati impegnati in operazioni di rimozione della neve e di trattamento antigelo per mantenere la viabilità.

Secondo i dati forniti dalle autorità meteorologiche del Liaoning, due stazioni di rilevamento a Suizhong hanno registrato nevicate definite “estreme” (la categoria più elevata nella classificazione locale) nell’arco di tempo compreso tra le 14:00 del 7 novembre e le 11:00 dell’8 novembre. In molte zone, le precipitazioni nevose sono state accompagnate da forti venti; raffiche superiori al grado 6 della scala Beaufort sono state segnalate in diverse città, tra cui Dalian, Anshan, Dandong, Yingkou, Huludao e Jinzhou.

Interventi su strade e ferrovie

Il Dipartimento dei trasporti del Liaoning ha reso noto che, alle ore 09:00 dell’8 novembre, 30 squadre addette alla rimozione della neve e al trattamento antigelo – per un totale di 1.005 operatori – erano già in campo lungo le principali arterie stradali della provincia. La China Railway Shenyang Group Co., Ltd. ha impiegato treni sgombraneve in 249 occasioni, coprendo otto linee ferroviarie, tra cui la Pechino-Harbin, la Shenyang-Dalian, la Dandong-Dalian, la Chaoyang-Lingyuan e la Jinzhou-Chengde. Su alcuni tratti sono state inoltre introdotte limitazioni di velocità, al fine di garantire la continuità dei trasporti nel modo più efficiente possibile, senza compromettere la sicurezza.

Nella città di Huludao, dove le nevicate sono state particolarmente intense, mezzi spazzaneve, macchinari per la rimozione della neve e autocarri spargisale sono al lavoro in modo coordinato per liberare le strade dagli accumuli nevosi. Dalla mezzanotte dell’8 novembre, le autorità locali hanno adottato una strategia che combina lo scioglimento e la rimozione della neve: si sta procedendo a liberare da neve e ghiaccio le principali arterie urbane, le strade secondarie e gli incroci, al fine di ripristinare la circolazione.

La neve imbianca la città di Dalian

A partire dalle ore 15:00 locali del 7 novembre, l’intera città di Dalian è stata interessata da precipitazioni piovose e nevose. Alle ore 11:00 dell’8 novembre, i quantitativi di precipitazione registrati in città variavano da 1,2 a 19,4mm. È stato rilevato un accumulo nevoso compreso tra 1 e 12cm nella Zona Economica dell’Isola di Changxing, nel distretto di Pulandian, nella città di Wafangdian e nella città di Zhuanghe. Il valore massimo di precipitazione, pari a 19,4mm, è stato rilevato presso la stazione di osservazione nazionale situata nella Zona Economica dell’Isola di Changxing.

Per quanto riguarda i venti forti, tra le ore 15:00 del 7 novembre e le ore 11:00 dell’8 novembre, nelle aree al largo delle coste di Dalian, nelle zone costiere e in alcune aree dell’entroterra, si sono verificate raffiche di vento di intensità pari a forza 7-8 sulla scala Beaufort. La velocità massima del vento, pari a 75km/h, è stata registrata presso la stazione di Jiangjunshi, nella municipalità di Xiyang (città di Wafangdian).

La nevicata a Dalian è coincisa anche con la conquista titolo della Chinese Super League 2026. La neve ha ricoperto il terreno di gioco, mentre sugli spalti brillava un bagliore blu. Né l’intensa nevicata, né la tensione di una partita decisiva per il titolo hanno potuto impedire al Dalian Yingbo di scrivere la storia. Oggi, il Dalian Yingbo ha battuto in casa il Tianjin Jinmen Tiger per 3-1, conquistando il titolo della Chinese Super League 2026 proprio all’ultima giornata di campionato, davanti a 62.619 spettatori presso il Suoyuwan Football Stadium di Dalian. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si possono vedere i tifosi festeggiare per le strade della città tra vento e neve.

Cina, la neve imbianca Dalian: tifosi in festa per la squadra di calcio