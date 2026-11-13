Maltempo, collegamenti marittimi ridotti nel Golfo di Napoli per il forte vento

Collegamenti marittimi fortemente ridotti oggi nel Golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine che stanno provocando la cancellazione di numerose corse da e per le isole di Ischia e Procida. Le compagnie di navigazione hanno sospeso tutte le partenze degli aliscafi che collegano le due isole alla terraferma, mentre anche i servizi effettuati dai traghetti stanno subendo le prime cancellazioni. In particolare, risultano sospese diverse corse in partenza dal porto di Pozzuoli e dirette a Ischia e Procida. Sul golfo soffia oggi un forte vento di libeccio, con raffiche che secondo le previsioni potranno raggiungere in serata i 33 nodi, mentre il mare è agitato, con onde che superano i due metri di altezza.

Le condizioni meteomarine stanno dunque compromettendo la regolarità dei collegamenti, con una situazione destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. Le previsioni indicano, infatti, un’intensificazione del vento e del moto ondoso che potrebbe determinare nuove cancellazioni anche tra le corse ancora programmate. Si prospetta dunque una giornata particolarmente difficile per la mobilità degli abitanti delle due isole, dei pendolari e di quanti devono raggiungere la terraferma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: