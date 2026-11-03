Maltempo, collegamenti marittimi Termoli-Tremiti sospesi per il 2° giorno consecutivo

L’area tra Puglia e Molise è stata una delle più colpite dal maltempo degli ultimi giorni al Centro-Sud tra piogge torrenziali, allagamenti e forte vento. Tanto che i collegamenti marittimi restano ancora sospesi tra Termoli, in Molise, e le Isole Tremiti, in Puglia, a causa del mare grosso e del forte vento. Per il secondo giorno consecutivo la motonave di NLG che assicura il servizio tra la costa molisana e l’arcipelago pugliese non è partita. Le condizioni meteomarine impediscono di effettuare la traversata in sicurezza. La sospensione era già stata disposta ieri, lunedì 2 novembre, e prosegue anche oggi, martedì 3 novembre. La ripresa dei collegamenti dipenderà dal miglioramento delle condizioni del mare.

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