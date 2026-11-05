Maltempo Corsica, forti piogge causano inondazioni: 120 evacuati, case allagate e strade interrotte | FOTO e VIDEO

Mentre la Sardegna tira un parziale sospiro di sollievo, dopo che l’allerta meteo rossa è stata declassata ad arancione visto che i temporali più forti hanno scaricato in mare, la vicina Corsica non è stata altrettanto fortunata. Dall’alba di oggi, giovedì 5 novembre, piogge torrenziali si stanno abbattendo sulla regione di Porto-Vecchio, causando inondazioni, smottamenti ed evacuazioni di residenti dalle proprie abitazioni allagate. L’ondata di maltempo, iniziata nel tardo pomeriggio di ieri nell’area di Porto-Vecchio, è ripresa all’alba e dovrebbe proseguire per tutta la mattinata. I due Dipartimenti della Corsica sono in stato di allerta arancione lungo il versante orientale dell’isola; le precipitazioni, tuttavia, dovrebbero concentrarsi nel sud-est del Dipartimento della Corsica del Sud, spostandosi verso i rilievi dell’Alta Rocca. “Nel complesso, gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere i 250mm“, comunica la prefettura in una nota.

Il Centro Operativo Dipartimentale (COD) – che riunisce il SIS 2A (servizio di soccorso antincendio), la gendarmeria, la DDT (direzione dipartimentale dei territori), i servizi della Collettività di Corsica e Météo-France – è stato attivato per gestire l’emergenza. A partire dalle 7:00, è stato diramato un messaggio tramite il sistema “FR-Alert” alle persone presenti nei Comuni di Porto-Vecchio e Sari-Solenzara.

Inondazioni a Porto-Vecchio

Alle 11:30 di oggi, si contano 120 persone accolte presso il centro Cosec di Porto-Vecchio; sono giunte sul posto accompagnate dai Vigili del Fuoco, con mezzi propri o, in sei casi, tramite recupero con elicottero. Il centro di crisi del SIS 2A è stato allestito in loco per coordinare i soccorsi. Sono giunti rinforzi composti da tre gruppi di Vigili del Fuoco provenienti da Corte, Ajaccio e dall’Alta Corsica, oltre a due squadre specializzate nel soccorso acquatico. Dall’avvio dell’allerta, scattata alle 4:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diverse decine di interventi, concentrati principalmente nelle zone di Sotta, Muratello e Tenda. Complessivamente sono in campo 150 Vigili del Fuoco, supportati da un elicottero della gendarmeria.

La rete stradale sta subendo gravi disagi, in particolare a sud di Porto-Vecchio. A nord, l’accesso alla città dalla strada per Bastia risulta interrotto dalle 8:30. Il Comune di Porto-Vecchio ha attivato il proprio piano comunale di protezione civile.

Un evento iniziato il giorno precedente

Già dalle 17:00 di ieri, piogge intense hanno colpito le località di Precojo e Ceccia, nel comune di Porto-Vecchio, nonché Sotta, per poi spostarsi verso Figari. Decine di Vigili del Fuoco sono stati mobilitati per numerosi interventi: 20 persone sono state messe in sicurezza, 3 sono state estratte dai propri veicoli, una persona è stata salvata mentre si trovava in un’auto trascinata dall’acqua e 10 abitazioni sono state allagate. Lungo l’intera rete stradale sono stati segnalati numerosi allagamenti e smottamenti. La strada RT 10, inizialmente chiusa, è stata riaperta al traffico.

Alle 5:40 di questa mattina, 5 novembre, i soccorritori hanno riferito di “corsi d’acqua esondati, strade difficilmente percorribili e forti correnti. Diverse abitazioni sono state colpite, con un notevole innalzamento del livello dell’acqua all’interno – in particolare nella zona di Muratello – mentre diversi veicoli sono rimasti bloccati sulla carreggiata, intrappolati dall’acqua che saliva”.

Trasporto scolastico sospeso

A causa delle forti piogge già cadute e di quelle previste nel corso della giornata, la Comunità dei Comuni della Corsica del Sud ha comunicato alle famiglie, nella serata di ieri, la sospensione del servizio di trasporto scolastico che serve Porto-Vecchio e Bonifacio per la giornata di oggi, 5 novembre.

Esondazioni e allagamenti a causa delle forti piogge in Corsica