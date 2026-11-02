Maltempo Crotone: tetto precipita in strada e danneggia auto e abitazioni

Paura nel centro di Crotone, dove le violente raffiche di vento hanno provocato il distacco della copertura di un condominio, finita sulla carreggiata di via Mario Nicoletta, nei pressi della sede della Provincia. Fortunatamente non si registrano feriti. È accaduto intorno alle 12 di oggi, 2 novembre. Il tetto, strappato dalla struttura di un edificio in via Braille, è stato scaraventato dal vento sulla vicina arteria cittadina. La copertura, costituita da pesanti e taglienti lamiere, prima di schiantarsi sull’asfalto ha colpito la facciata di un palazzo situato di fronte, provocando ulteriori danni. Diverse le automobili parcheggiate lungo la strada danneggiate dall’impatto, così come alcune parti delle abitazioni, tra cui balconi, e l’impianto di illuminazione pubblica.

La tragedia è stata evitata anche grazie alle circostanze del momento: al momento del crollo, infatti, via Mario Nicoletta era fortunatamente deserta, senza pedoni né veicoli in transito. Una situazione legata sia alle condizioni meteorologiche avverse sia alla ricorrenza della commemorazione dei defunti. Il fragore dello schianto ha provocato grande spavento tra le persone presenti negli uffici della zona, che hanno raccontato di aver avvertito prima un forte rumore, accompagnato dal tremore delle pareti, e subito dopo il boato dei materiali precipitati sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le squadre della Protezione civile regionale e gli agenti della Polizia locale. Le operazioni si sono concentrate inizialmente sulla delimitazione e sulla messa in sicurezza dell’intera area, prima di procedere alla rimozione dei detriti e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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