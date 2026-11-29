Una nuova ondata di maltempo di stampo invernale ha avvolto l’intera area di Florina, nel nord della Grecia, disegnando un paesaggio pienamente invernale che trova a Drosopigi uno degli esempi più evidenti e scenografici per intensità della nevicata e spessore del manto bianco accumulato. Le immagini che documentano l’episodio restituiscono il doppio volto di una fase meteo incisiva nella regione della Macedonia occidentale, dove le precipitazioni nevose hanno trasformato strade, pendii, alberi e strutture urbane in un contesto che unisce l’impatto visivo alla concretezza della vita quotidiana in montagna.

Neve abbondante a Drosopigi: le spettacolari immagini della nevicata notturna

Nelle immagini scattate durante le ore notturne la nevicata appare fitta e continua, con i fiocchi che cadono sotto la luce dei lampioni e dei punti luminosi del paese creando un effetto avvolgente lungo le vie e sulle scalinate, dove la neve si raccoglie in strati spessi e morbidi ai lati delle carreggiate, sulle ringhiere e sui gradini fino a cancellarne i contorni netti. In quel contesto notturno il campanile che emerge sullo sfondo e le luci calde che si riflettono sul manto bianco restituiscono l’immagine di un piccolo centro montano greco immerso in una quiete invernale, mentre lungo la strada i segni lasciati dal passaggio e i cumuli accumulati ai margini testimoniano che la circolazione e le attività locali continuano nonostante il peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Drosopigi completamente imbiancata: alberi carichi di neve e tetti ricoperti da una coltre bianca

Quando subentra la luce del giorno le fotografie mostrano quanto l’accumulo sia consistente anche sulle superfici esposte e sui rilievi circostanti, con rami carichi di neve, tetti coperti da uno strato uniforme, recinzioni parzialmente sommerse e un cielo compatto che si salda con il bianco dei versanti in una scena tipica delle quote più elevate dell’area.

Florina e il monte Vitsi: perché Drosopigi è particolarmente esposta alle nevicate

Drosopigi, situata sulle pendici del monte Vitsi intorno ai mille metri di altitudine lungo il collegamento montano tra Florina e Kastoria, si conferma così un punto di osservazione privilegiato per cogliere la forza delle nevicate che interessano questo settore settentrionale della Grecia quando le correnti fredde riescono a depositare precipitazioni abbondanti.

Neve in Macedonia occidentale: tra paesaggi invernali e difficoltà nei collegamenti montani

Al di là della suggestione immediata delle immagini, che catturano l’attenzione per la pulizia cromatica e per il contrasto tra il buio illuminato della sera e il bianco diffuso del giorno, episodi come questo richiamano l’attenzione sulle dinamiche tipiche dei territori montani greci durante i mesi freddi, dove la bellezza del paesaggio invernale convive con la necessità di monitorare la viabilità, gestire gli accumuli e garantire continuità ai collegamenti locali. Proprio in questo equilibrio tra spettacolo naturale e realtà territoriale risiede il senso più pieno della cronaca che arriva da Florina e da Drosopigi, un angolo della Grecia in cui l’inverno si manifesta senza mezze misure e ridisegna in poche ore l’intero scenario circostante.