Il vortice ciclonico alimentato da aria fredda in discesa direttamente dal comparto russo in azione sull’Italia centro-settentrionale, sta pilotando una complessa perturbazione che divide letteralmente in due la nostra penisola sotto il profilo termico e pluviometrico. Mentre il ramo settentrionale di questo sistema perturbato dispensa piogge sparse sulle regioni del Nord accompagnate da nevicate lungo l’arco alpino, un secondo impulso instabile coinvolge il Centro-Sud trovando sul proprio cammino un imponente richiamo di più miti e tese correnti sud-occidentali di Libeccio che, impattando contro la barriera naturale dell’Appennino, si trasformano in impetuosi venti di caduta noti localmente come Garbino lungo tutto il versante adriatico abruzzese.

Abruzzo diviso in due dal Garbino: freddo sulle montagne e temperature primaverili lungo la costa

Osservando nel dettaglio le mappe elaborate dalla capillare rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica Caput Frigoris e aggiornate al primo pomeriggio di oggi, emerge con straordinaria evidenza il contrasto microclimatico che caratterizza l’Abruzzo in queste ore. La carta delle temperature massime restituisce l’immagine di una regione spaccata a metà dalla dorsale montuosa, con le aree interne aquilane e le conche appenniniche immerse in un contesto pienamente autunnale e valori compresi tra i +5°C e i +12°C, fino a scendere attorno allo zero sulle vette più elevate del Gran Sasso e della Majella dove l’aria fredda in quota si fa sentire con maggiore decisione.

Tutt’altro scenario si osserva invece scendendo verso le colline pedemontane e la fascia litoranea delle province di Teramo, Pescara e Chieti, dove la compressione adiabatica dell’aria in caduta dai rilievi appenninici ha innescato un brusco riscaldamento eolico capace di spingere la colonnina di mercurio su valori decisamente miti per la fine di novembre.

Temperature oltre i +20°C nel Teramano: Tortoreto Lido, Morro d’Oro e Nereto tra le località più calde

La classifica delle stazioni più calde della giornata premia infatti in modo netto il litorale e la ‘prima collina’ del Teramano, guidati dai +20,8°C registrati a Tortoreto Lido e dai +20,6°C di Morro d’Oro, seguiti a stretto giro dai +20,3°C rilevati a Nereto e dai +20,2°C toccati sia a Giulianova Lido che ad Alba Adriatica, testimoniando come il soffio caldo del Garbino abbia regalato un’illusione quasi primaverile a pochi chilometri dalle cime innevate.

Raffiche tempestose oltre i 100 chilometri orari sui massicci montuosi

Se sul fronte termico la giornata odierna regala contrasti affascinanti, è sul piano ‘eolico’ che la perturbazione mostra il suo volto più severo e insidioso per il territorio regionale. La mappa delle raffiche massime di vento conferma infatti una ventilazione sostenuta su gran parte dell’Abruzzo, con picchi davvero tempestosi concentrati lungo i crinali esposti e nelle valli sottovento ai grandi massicci del Gran Sasso e della Majella dove le correnti sud-occidentali subiscono una violenta accelerazione orografica.

Il primato odierno spetta alla stazione della Majelletta-Blockhaus, nel territorio comunale di Pretoro in provincia di Chieti, dove l’anemometro ha toccato la soglia ragguardevole dei 101 Km/h, tallonata dai 100 Km/h misurati al Rifugio Guado di Coccia. Subito dietro si collocano le località pedemontane del versante teramano del Gran Sasso, con i 93 Km/h registrati a Casale San Nicola nel comune di Isola del Gran Sasso, i 91,7 Km/h rilevati al Rifugio Macchia di Taranta e gli 87 Km/h toccati a San Pietro sempre nel territorio di Isola del Gran Sasso, a conferma della straordinaria violenza delle raffiche di caduta.

Allerta meteo e misure di sicurezza nei centri urbani abruzzesi

Questo quadro così turbolento ha reso necessaria l’attivazione di specifiche misure di prevenzione da parte della Protezione Civile e delle amministrazioni locali, specialmente per tutelare l’incolumità pubblica dai possibili effetti delle forti folate di vento e delle precipitazioni intense sui settori interni. Per la giornata odierna è infatti in vigore un bollettino di allerta meteo gialla sul Bacino Alto del Sangro per il rischio idrogeologico legato ai rovesci e ai temporali che interessano le aree appenniniche più esposte al flusso umido sud-occidentale.

Parallelamente, lungo la fascia costiera dove le raffiche hanno spazzato parchi e viali alberati con grande impeto, diversi comuni hanno predisposto piani di emergenza mirati, come avvenuto a Pescara dove l’amministrazione ha disposto la chiusura precauzionale della Pineta Dannunziana e della Pinetina in codice rosso per l’elevato pericolo di caduta rami ed alberi, invitando la cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari e ad evitare la sosta in prossimità di aree verdi, impalcature o strutture leggere.

L’evoluzione meteorologica attesa per le prossime ore e il fine settimana

La fase più acuta di questo richiamo mite e tempestoso di Libeccio e Garbino accompagnerà l’Abruzzo fino alla serata odierna, quando il lento spostamento del minimo depressionario verso le regioni meridionali favorirà una graduale rotazione dei venti dai quadranti settentrionali. Tra venerdì e la giornata di sabato l’afflusso di massa d’aria più fredda di origine artico-continentale raggiungerà direttamente anche il versante adriatico, ponendo fine alla parentesi mite costiera con un generale e sensibile calo delle temperature su tutta la regione e riportando condizioni di spiccata instabilità con nuovi rovesci e nevicate sui rilievi appenninici a quote via via più basse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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