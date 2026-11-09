Maltempo Ecuador, forti piogge causano l’esondazione del fiume Burro: diversi quartieri di Manta allagati | VIDEO

Le intense precipitazioni, iniziate intorno alle 5:00 locali di lunedì 9 novembre, hanno provocato allagamenti in diverse zone di Manta, nella provincia di Manabí, in Ecuador. Il nubifragio ha causato l’esondazione del fiume Burro; l’acqua ha superato gli argini, inondando le strade della parrocchia di Tarqui, compreso il suo distretto commerciale. L’emergenza ha destato preoccupazione anche tra i residenti di Jocay, che hanno segnalato l’esondazione alle autorità. Nel frattempo, a Tarqui, il traffico veicolare è stato deviato in più punti a causa dell’accumulo di acqua sulle sedi stradali. L’esondazione ha colpito in modo particolare l’area commerciale di Tarqui, dove l’acqua ha invaso il quartiere da un lato. La situazione ha ostacolato la circolazione, sia di veicoli che di pedoni, durante le prime ore del mattino.

Il fiume Burro attraversa diverse zone pianeggianti di Manta, tra cui Miraflores, Jocay, San Pedro e María Auxiliadora. Di conseguenza, i residenti di questi quartieri rimangono in stato di massima allerta a causa degli allagamenti. La pioggia continua a cadere in diverse parti della città, con segnalazioni di strade e quartieri allagati. In risposta, le autorità hanno avviato le operazioni per drenare l’acqua stagnante in diverse località. Si tratta del primo episodio di esondazione fluviale a Manta nel corso dell’attuale periodo, influenzato dal fenomenoEl Niño.

Problemi anche a Montecristi

Le precipitazioni hanno causato disagi anche nei cantoni vicini. A Montecristi, nel settore Leonidas Proaño, si sono registrati significativi accumuli d’acqua e allagamenti a causa delle piogge che hanno interessato questa parte della provincia di Manabí. L’amministrazione comunale ha mobilitato squadre di pronto intervento per gestire gli allagamenti. In risposta all’emergenza, il Comune di Manta ha comunicato la presenza di squadre di emergenza dislocate in vari punti critici del cantone. Tali unità hanno avviato le operazioni fin dalle prime ore del mattino, non appena sono iniziate le precipitazioni.

L’emergenza si è verificata in una giornata per la quale l’Istituto Nazionale di Meteorologia e Idrologia (Inamhi) aveva già previsto forti piogge a Manta e in altre località lungo la costa ecuadoriana. Tra le altre città incluse nelle previsioni figurano Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Puerto López e La Libertad.