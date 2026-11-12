Maltempo Emilia Romagna, dopo 6 mesi torna ad aumentare il livello della Diga di Ridracoli

Nelle ultime settimane, il livello della Diga di Ridracoli aveva destato allarme e preoccupazione, scendendo fino al 30% del suo volume massimo. Le intense e prolungate piogge degli ultimi giorni, oltre ad aver innalzato i livelli dei corsi d’acqua, hanno anche dato un po’ di sollievo alla diga in provincia di Forlì-Cesena. Dopo circa 6 mesi il livello della Diga di Ridracoli torna ad aumentare: negli ultimi 2 giorni, il livello è aumentato di circa 1 metro, arrivando al 31,96% del volume massimo del bacino. Il livello aumenterà maggiormente nelle prossime 36 ore, viste le piogge attese nell’area appenninica.

La diga di Ridracoli, terminata nel 1982, è uno sbarramento ad arco-gravità alto 103,5 metri che blocca il corso del fiume Bidente. Non è solo un monumento al cemento, ma il vero cuore del sistema idrico della Romagna, rivestendo un ruolo strategico. L’acqua raccolta nel lago artificiale viene potabilizzata e distribuita attraverso centinaia di chilometri di condotte a quasi tutta la Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). Inserita nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la diga è un esempio di come un’opera umana possa integrarsi nel paesaggio, diventando meta di escursioni, gite in battello elettrico e attività di educazione ambientale.

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