Una perturbazione atlantica ha determinato una giornata di pioggia sull’Emilia Romagna. I fenomeni più intensi hanno interessato le zone di pianura tra Parma, Bologna e Ferrara, dove si registrano accumuli fino a 30mm. Tra Appennino parmense e reggiano, si registrano anche picchi fino a 100mm. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo: 98mm a Succiso, 94mm al Lago Ballano, 67mm a Lagdei, 66mm a Ospitaletto, 65mm a Tarsogno, 57mm a Collagna, 56mm a Bosco di Corniglio, 51mm a Ligonchio, 45mm a Berceto, Bedonia, Montegroppo, 44mm a Casalporino, 40mm ad Albareto, 39mm a Farfanaro, 38mm a Nociveglia, Selva Ferriere, 33mm a Fidenza, Salsomaggiore, 31mm a Pellegrino.

Dopo una giornata di pioggia, in serata è arrivata la neve. L’ingresso dell’aria fredda ha portato un rapido calo della quota neve, da 2100 fin sotto i 1400 metri sull’Appennino emiliano centrale, come dimostrano le immagini delle webcam a Passo del Lupo, a quota 1550 metri sull’Appennino modenese.

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