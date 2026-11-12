Maltempo Emilia-Romagna, fiumi in piena e allerta arancione: il Reno supera la soglia in tre punti, cresce il Setta

Le intense piogge che hanno interessato l’Emilia-Romagna nel corso della giornata hanno provocato un significativo aumento della portata di numerosi corsi d’acqua, con quattro punti di rilevamento oltre la soglia di allerta arancione. La situazione più delicata riguarda il fiume Reno, che ha superato il secondo livello di allerta in tre diverse stazioni di monitoraggio, e il torrente Setta, il cui livello risulta ancora in aumento a Ponte Locatello. Alle ore 19:55 di giovedì 12 novembre, i dati idrometrici evidenziano una situazione di particolare attenzione per il reticolo fluviale, soprattutto nelle aree collinari interessate dalle precipitazioni più intense. Dopo un lungo periodo senza superamenti così diffusi, quattro punti di rilevamento hanno raggiunto livelli superiori alla soglia arancione, mentre numerosi altri corsi d’acqua hanno oltrepassato la soglia gialla.

Maltempo in Emilia-Romagna, il fiume Reno supera la soglia arancione in tre punti

Il fiume Reno è tra i corsi d’acqua maggiormente interessati dall’aumento dei livelli idrometrici. A Vergato, il livello registrato alle 19:55 è di 4,02 metri, superiore alla soglia arancione e in leggera flessione rispetto alle rilevazioni precedenti. La soglia rossa in questa stazione è fissata a 5 metri. Una situazione analoga viene segnalata a Porretta Terme, dove il Reno ha raggiunto un livello di 11,57 metri, anche in questo caso oltre la soglia arancione. Il dato risulta tuttavia in calo, segnalando una diminuzione del livello idrometrico rispetto alla fase precedente. Il superamento della soglia arancione interessa anche la stazione di Pracchia, dove il Reno registra un’altezza di 1,55 metri. Anche in questo punto di monitoraggio il livello è in diminuzione. Le tre rilevazioni confermano l’effetto delle precipitazioni sulla risposta idrologica del bacino del Reno, pur evidenziando una tendenza al calo dei livelli nelle stazioni considerate. Le differenti altezze registrate sono riferite alle rispettive stazioni idrometriche e alle relative soglie di riferimento.

Fiume Setta in aumento a Ponte Locatello: livello a 2,10 metri, soglia rossa a 2,60

Particolare attenzione è rivolta al torrente Setta, che presenta una situazione differente rispetto alle tre stazioni del Reno. A Ponte Locatello, il livello idrometrico ha raggiunto 2,10 metri, superando la soglia arancione e mostrando una tendenza ancora in aumento. La soglia rossa per questa stazione è fissata a 2,60 metri, appena 50 centimetri al di sopra del livello rilevato alle 19:55. Il dato rende particolarmente significativa l’evoluzione del Setta, che, a differenza del Reno nelle località monitorate, non presenta ancora una flessione. Il superamento della soglia arancione, accompagnato dall’incremento del livello, rappresenta uno degli elementi più rilevanti dell’attuale fase di piena dei corsi d’acqua interessati dalle precipitazioni.

Allerta fiumi, superata la soglia gialla anche per Savena, Silla, Panaro, Scoltenna, Cedra, Enza e Taro

Gli effetti delle piogge non si limitano al Reno e al Setta. Sono stati segnalati diversi superamenti della soglia gialla nelle aree collinari, a conferma di un aumento dei livelli idrometrici che coinvolge numerosi corsi d’acqua. In particolare, i superamenti interessano il Savena, il Silla, il Panaro, lo Scoltenna, il Cedra, l’Enza e il Taro. Si tratta di una situazione che coinvolge diversi bacini fluviali dell’Emilia, dove le precipitazioni della giornata hanno determinato un incremento delle portate e il raggiungimento delle soglie di attenzione in più punti di monitoraggio.

Piogge in attenuazione in Emilia, resta l’attenzione sui livelli dei fiumi

Nel corso della serata le precipitazioni si sono attenuate in molte aree, dopo una giornata caratterizzata da piogge intense e da un progressivo aumento della portata dei corsi d’acqua. Alle 19:55 il quadro idrometrico presenta quindi un andamento differenziato: il Reno risulta in calo a Vergato, Porretta Terme e Pracchia, mentre il Setta continua a crescere a Ponte Locatello. L’attenuazione delle piogge rappresenta un elemento importante nell’evoluzione del maltempo, ma i livelli raggiunti dai corsi d’acqua confermano la rilevanza della piena in atto. In particolare, resta da seguire l’andamento del Setta, che si trova oltre la soglia arancione e presenta ancora una tendenza all’aumento, mentre negli altri tre punti di rilevamento sopra la soglia arancione i livelli hanno iniziato a diminuire.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.