Il maltempo si è abbattuto sull’entroterra riminese nella giornata di ieri, soprattutto con forte vento, risparmiando in buona parte la zona costiera. I Carabinieri di Novafeltria hanno effettuato numerosi interventi. Intorno a mezzogiorno di ieri lungo la SS 258, a Talamello e in località Ponte Verucchio, alberi abbattuti dal vento hanno colpito due automobili di passaggio. L’immediato intervento della Stazione Carabinieri di Pennabilli per aiutare i malcapitati e regolare la viabilità, con il supporto dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia locale, ha consentito di prestare soccorso agli utenti che hanno riportato solo lievi danni ai veicoli e tanto spavento.

Nel territorio di Sant’Agata Feltria, i Carabinieri e forestali sono intervenuti a più riprese per liberare le carreggiate da grossi fusti (località Campo Rosso) e per mettere in sicurezza le aree interessate dalla caduta di alberi e di un palo della linea telefonica (località Petrella Guidi e via Petrellese), che tuttavia non ha comportato l’interruzione del servizio telematico. Un ulteriore ostacolo è stato rimosso in sinergia con i Vigili del Fuoco a Verucchio lungo la SP 32, causando temporanei rallentamenti alla circolazione, poi ripresa.

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