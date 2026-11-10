Maltempo Emilia Romagna, forti piogge sull’Appennino: il fiume Reno oltre la soglia gialla

Entra nel vivo la perturbazione odierna in Emilia Romagna. Piogge abbonanti con accumuli in rapida ascesa si registrano tra Bologna, Imola, Faenza, Ravenna e Forlì: 30-40mm in pianura e punte di oltre 150mm sull’Appennino. I dati pluviometrici più impressionanti indicano che nella giornata di oggi finora sono caduti: 158mm al Lago Scaffaiolo, 128mm a Pratospilla, 93mm a Lago Santo Modenese, 64mm a Trefiumi, 62mm a Porretta Terme, 60mm a Passo Croce Arcana, 59mm a Madonna dei Fornelli. Faenza (RA) la località più colpita in pianura con 40mm di pioggia accumulati finora.

Le intense precipitazioni che hanno colpito l’alto Appennino nelle ultime ore hanno determinato il superamento della prima soglia di attenzione, quella gialla, per quanto riguarda il fiume Reno. Soglia gialla superata a Porretta Terme (BO) con 10,73 metri, in aumento; soglia arancione posta ad 11 metri. Soglia gialla per il Reno anche a Pracchia con 1,26 metri: poco fa era stata raggiunta la soglia arancione con 1.30 metri, segnala “Emilia Romagna Meteo”.

Maltempo, sospesa la circolazione dei treni tra Borgo S. Lorenzo e Faenza

Per condizioni meteo avverse, è sospesa la circolazione ferroviaria tra Borgo S. Lorenzo (Firenze) e Faenza (Ravenna). Lo rende noto Trenitalia, spiegando che lo stop è scattato “a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi”. Previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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