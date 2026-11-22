Il maltempo colpisce l’Emilia Romagna in questa domenica 22 novembre, con forti precipitazioni in atto sull’Emilia centrale. Alle ore 13:40, le piogge interessano in modo particolarmente intenso il territorio compreso tra le province di Modena, Reggio Emilia e Parma, dove si concentra la fase più significativa del peggioramento meteorologico segnalato in queste ore. La situazione meteorologica delle prime ore del pomeriggio evidenzia un quadro di precipitazioni intense sull’Emilia centrale, con particolare riferimento al Modenese, al Reggiano e al Parmense. Le piogge in corso rappresentano l’elemento meteorologico di maggiore rilievo, soprattutto per la loro intensità nelle tre province emiliane. Il peggioramento interessa quindi una fascia territoriale che attraversa una parte significativa dell’Emilia centrale.
Piogge intense sull’Emilia centrale, la situazione meteo alle 13:40
L’aggiornamento delle ore 13:40 di domenica 22 novembre fotografa una situazione di forte maltempo in atto, con precipitazioni particolarmente consistenti nelle province centrali dell’Emilia. Il dato più rilevante riguarda la distribuzione geografica dei fenomeni, che risultano concentrati soprattutto tra il territorio modenese, quello reggiano e quello parmense. Si tratta di un quadro meteorologico che pone l’attenzione sull’intensità delle precipitazioni e sulla loro presenza contemporanea in diverse aree dell’Emilia centrale.
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