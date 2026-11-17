Intensificazione dei venti da sud-ovest, il cosiddetto Garbino, in Emilia Romagna. Questa situazione sta determinando raffiche di oltre 130km/h sull’Appennino emiliano. Tra le più intense si registrano i 133,6km/h raggiunti a Passo Croce Arcana (MO), 105,8km/h a Ligonchio (RE), 104,4km/h al Lago Scaffaiolo (MO) e 101,4km/h a Pratospilla (PR). Per la giornata di oggi, in Emilia Romagna è in vigore un’allerta meteo gialla per rischio frane e piene e per forti di burrasca, soprattutto sui rilievi. A determinare questa situazione di maltempo è l’avvicinamento di un fronte perturbato veicolato da un’ampia saccatura di origine atlantica tra le Isole Britanniche e l’Atlantico. Ciò causerà forti piogge e forti venti sull’Italia; particolarmente colpite saranno le regioni tirreniche, con Levante ligure e Toscana nordoccidentale di nuovo alle prese con piogge molto forti.

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