Maltempo Emilia Romagna, frana sull’Appennino parmense: grossi massi bloccano la strada, abitazioni isolate e residenti costretti a lasciare le case

Il maltempo continua a provocare disagi sull’Appennino parmense, dove le forti piogge che hanno interessato il territorio per tutta la giornata hanno accompagnato una situazione di particolare criticità nel comune di Albareto. In località Caneto di Montegroppo, il crollo di grossi massi sulla carreggiata ha determinato l’interruzione della viabilità, lasciando completamente isolato un gruppo di abitazioni. L’assenza di strade alternative ha reso necessario l’allontanamento di una decina di residenti, tra cui alcuni anziani, che trascorreranno la notte presso parenti o amici.

Frana ad Albareto, grossi massi sulla strada e abitazioni isolate

La situazione più delicata si registra nella località di Caneto di Montegroppo, nel territorio comunale di Albareto. Il crollo di grossi massi sulla strada ha impedito il transito dei veicoli, interrompendo il collegamento con alcune abitazioni della zona. A rendere particolarmente complessa la situazione è l’assenza di percorsi alternativi: la strada interessata dalla frana rappresenta infatti l’unico collegamento disponibile per raggiungere le case rimaste isolate. L’interruzione della viabilità ha quindi avuto conseguenze immediate per le persone che risiedono nell’area. Il cedimento si è verificato in una giornata caratterizzata da forti precipitazioni, che hanno interessato il territorio e, più in generale, diverse zone della provincia di Parma, con particolare intensità nelle aree montane.

Una decina di residenti lascia le abitazioni per trascorrere la notte altrove

Le conseguenze della frana hanno coinvolto direttamente una decina di persone residenti nella zona isolata. Tra loro figurano anche alcuni anziani. A causa dell’impossibilità di percorrere la strada e dell’assenza di collegamenti alternativi, gli abitanti interessati hanno dovuto lasciare le proprie case. Per trascorrere la notte, i residenti hanno trovato ospitalità presso parenti e amici. Una soluzione resa necessaria dalle condizioni della viabilità, che non consentono al momento di ripristinare il normale accesso alle abitazioni.

Protezione civile e sindaco sul posto, installazione di una torre faro per monitorare la frana

Sul luogo del crollo sono presenti i tecnici comunali, il sindaco di Albareto Carlo Berni e la Protezione civile, impegnati nella gestione della situazione determinata dalla frana. È in corso l’installazione di una torre faro, che consentirà di illuminare l’area interessata dal cedimento e di monitorare la frana durante le ore notturne. Il controllo della zona assume particolare importanza alla luce delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato l’intera giornata. Per gli interventi sulla carreggiata sarà invece necessario attendere domani. Soltanto allora sarà possibile procedere con le operazioni di sgombero dei massi e messa in sicurezza della strada, indispensabili per affrontare l’interruzione della viabilità e il conseguente isolamento delle abitazioni.

Maltempo a Parma, forti piogge nelle zone montane e allerta gialla anche domani

La frana di Caneto di Montegroppo si inserisce in una giornata segnata dal maltempo su tutto il territorio provinciale parmense. Le precipitazioni hanno interessato in particolare le aree montane, dove le piogge sono state intense e persistenti. Le condizioni meteorologiche continueranno a richiedere attenzione anche nella giornata di mercoledì 11 novembre, quando resterà in vigore l’allerta meteo gialla. Le previsioni indicano infatti precipitazioni moderate, localmente forti lungo il crinale appenninico. Un quadro meteorologico che accompagnerà le operazioni previste ad Albareto per lo sgombero della carreggiata e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dalla frana.

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