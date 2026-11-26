Come previsto, la neve ha fatto il suo ingresso sull’Appennino emiliano-romagnolo nel corso della notte, interessando in particolare il territorio piacentino. Le prime nevicate hanno raggiunto le aree montane del Piacentino, come ad esempio sul Monte Aserei, a 1.375 metri di quota, nel territorio comunale di Farini (Piacenza). Il peggioramento è stato accompagnato dall’ingresso di correnti più fredde da Ovest, responsabili di un sensibile abbassamento della quota neve. Secondo le previsioni, il limite delle nevicate è sceso fino a circa 1.200 metri nel Piacentino e nel Parmense occidentale, mentre tra Reggiano, Modenese e Bolognese si è attestato intorno ai 1.500 metri nella fase finale dell’evento.

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