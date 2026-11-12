Maltempo Emilia Romagna, piogge incessanti sull’Appennino: due fiumi oltre la soglia gialla

Continuano a cadere piogge incessanti sull’Appennino emiliano, con accumuli che dalla mezzanotte si avvicinano ai 150mm. Caduti 135 mm al Lago Scaffaiolo (MO), 89mm a Pratospilla (PR), 75mm al Lago Ballano (PR), 73mm al Lago Santo Modenese (MO). Queste piogge, che continuano da 48 ore, stanno avendo inevitabili effetti sui corsi d’acqua, che stanno vedendo i loro livelli salire vertiginosamente. La situazione attuale dei corsi d’acqua vede il superamento della soglia gialla, con un livello di 8,24 metri, per il Panaro a Navicello, livello in leggera crescita. Soglia arancione posta a 9 metri. “Emilia Romagna Meteo” segnala anche soglia gialla superata, con un livello di 7,15 metri, per il Panaro a Ponte Sant’Ambrogio, livello in leggera crescita. Soglia arancione posta a 8.20 metri. Soglia gialla superata, con un livello di 2,14 metri, per il Panaro a Spilamberto, livello in leggera flessione. Soglia arancione posta a 2,8 metri. Oltre soglia gialla di poco il fiume Reno a Porretta Terme, Vergato ed a Casalecchio, e lo Scoltenna a Fiumalbo e Ponte Val di Sasso.

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