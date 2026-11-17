Il maltempo interessa l’Emilia Romagna, con piogge moderate e forti tra il Ravennate e il Forlivese. Le precipitazioni stanno coinvolgendo in particolare le zone collinari e di prima pianura dei due territori, dove si segnalano fenomeni di intensità significativa. Alle ore 18:55 di oggi, martedì 17 novembre, vengono segnalate precipitazioni moderate e forti nelle aree comprese tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. I fenomeni interessano sia le zone collinari sia quelle di prima pianura, evidenziando una fase di maltempo che coinvolge diversi settori del territorio romagnolo.

Pioggia a Bertinoro, le immagini del maltempo nel Forlivese

Una testimonianza delle condizioni meteorologiche arriva da Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, dove alle 18:55 è documentata la situazione legata alle precipitazioni in corso. La località rientra nell’area interessata dalle piogge che stanno coinvolgendo la fascia collinare e di prima pianura della Romagna, nel quadro del maltempo segnalato tra il territorio ravennate e quello forlivese.

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