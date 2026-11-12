Maltempo Emilia-Romagna, piogge sull’Appennino: quasi 240mm al Lago Scaffaiolo, accumuli elevati tra Modena e Parma

Una giornata caratterizzata da precipitazioni particolarmente abbondanti sull’Appennino emiliano, dove oggi, giovedì 12 novembre, sono stati registrati accumuli pluviometrici molto elevati in diverse località del crinale. I quantitativi più significativi interessano soprattutto le province di Modena e Parma, con valori che in alcune stazioni hanno superato abbondantemente i 100 millimetri e, nel caso più rilevante, hanno sfiorato i 240 millimetri. Il dato più impressionante arriva dal Lago Scaffaiolo, in provincia di Modena, dove sono stati registrati ben 237mm di pioggia. Un quantitativo particolarmente elevato, che rappresenta il valore massimo tra quelli segnalati e restituisce la portata delle precipitazioni che hanno interessato il settore appenninico.

Forti piogge anche a Parma: oltre 160mm a Pratospilla e 143mm al Lago Ballano

Le precipitazioni hanno interessato in maniera significativa anche l’Appennino parmense. A Pratospilla, in provincia di Parma, sono stati registrati 162mm di pioggia, il secondo quantitativo più elevato. Particolarmente consistente anche l’accumulo rilevato al Lago Ballano, sempre nel territorio provinciale di Parma, dove il dato pluviometrico ha raggiunto 143mm. Due rilevazioni che testimoniano come le piogge abbiano coinvolto diversi punti del crinale, con quantitativi importanti anche a distanza dalle zone in cui si è registrato il massimo accumulo.

Appennino modenese, 143 al Rifugio i Taburri e 136 mm al Passo della Raticosa

Oltre al valore registrato al Lago Scaffaiolo, gli accumuli segnalati comprendono anche quelli del Rifugio i Taburri, in provincia di Modena, dove sono caduti 143mm di pioggia. Tra le località interessate dalle precipitazioni abbondanti figura inoltre il Passo della Raticosa, con un accumulo di 136mm. I dati delineano una giornata di maltempo particolarmente intenso sul crinale appenninico dell’Emilia-Romagna, caratterizzata da precipitazioni molto abbondanti in più settori montani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.