Maltempo Emilia Romagna, punte di oltre 150mm sull’Appennino: due fiumi raggiungono la soglia gialla

Anche oggi piogge intense hanno colpito l’alto Appennino emiliano arrivando dalla Toscana, generando accumuli di oltre 150mm. I dati pluviometrici più importanti indicano: 155,7mm al Lago Scaffaiolo (MO), 120,4mm a Lago Santo Modenese (MO), 119mm al Rifugio Segheria (RE), 118,2mm a Madonna dei Fornelli (BO), 107,3mm al Lago Ballano (PR), 101,8mm a Pratospilla (PR), 97,2mm al Passo del Cerreto (MS). A pochi chilometri dal confine, in Toscana si registrano punte di 259mm all’Abetone. Gli accumuli pluviometrici delle ultime 48 ore indicano che sono caduti 289mm al Lago Scaffaiolo e 210mm al Lago Ballano (PR).

Tutte queste piogge non possono che mettere sotto pressione i corsi d’acqua. Secondo quanto indica “Emilia Romagna Meteo”, la soglia gialla è stata superata per lo Scoltenna a Ponte Val di Sasso con 2.50 metri, in aumento: soglia arancione posta a 2,8 metri. Soglia gialla per lo Scoltenna a Fiumalbo con 1.50 metri, stabile: soglia arancione posta a 1,7 metri. Soglia gialla anche per il Reno a Porretta Terme con 9.97 metri, stabile: soglia arancione posta ad 11 metri.

E il maltempo insisterà anche nella giornata di domani, giovedì 12 novembre. Le precipitazioni, già presenti dal mattino, tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata, con forti rovesci concentrati soprattutto sui settori centro-occidentali.

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