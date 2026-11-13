Maltempo Emilia-Romagna, resta alta la guardia sui fiumi: livelli oltre le soglie arancione e gialla, la situazione

Resta alta l’attenzione sui livelli dei fiumi in Emilia-Romagna dopo le precipitazioni che hanno interessato il territorio regionale. Secondo l’aggiornamento delle ore 19:30, diversi corsi d’acqua presentano ancora livelli superiori alle soglie di riferimento, ma non si registrano aumenti significativi. La situazione più rilevante riguarda il fiume Secchia, che nella stazione di monitoraggio di Ponte Bacchello è l’unico a superare la soglia arancione. Il livello del Secchia risulta superiore di circa 11 centimetri rispetto alla soglia arancione, ma il dato è attualmente stabile. Nel frattempo, le precipitazioni si sono esaurite su tutta l’Emilia, mentre in Romagna persistono localmente fenomeni di debole intensità.

Fiumi sopra la soglia gialla: coinvolti Montone, Lamone, Sillaro, Santerno, Idice, Reno, Scoltenna, Panaro e Secchia

Il quadro del monitoraggio dei fiumi in Emilia-Romagna evidenzia anche diversi superamenti della soglia gialla. Sono interessati alcuni punti di rilevazione dei fiumi Montone, Lamone, Sillaro, Santerno, Idice, Reno, Scoltenna, Panaro e Secchia. Il superamento della soglia gialla riguarda quindi più corsi d’acqua del territorio regionale, sebbene non tutti i punti di monitoraggio degli stessi fiumi risultino necessariamente oltre il livello di riferimento. L’aggiornamento delle 19:30 segnala, tuttavia, che non si registrano aumenti significativi nei livelli rilevati. La situazione idrometrica presenta dunque una distinzione tra il superamento della soglia arancione del Secchia a Ponte Bacchello e i superamenti della soglia gialla osservati in alcune stazioni degli altri corsi d’acqua, senza incrementi rilevanti nell’ultimo aggiornamento.

Piogge terminate in Emilia, precipitazioni residue e deboli in Romagna

Sul fronte meteorologico, il quadro delle precipitazioni mostra un’attenuazione dei fenomeni. Le piogge si sono esaurite su tutta l’Emilia, mentre in Romagna rimangono precipitazioni localmente deboli. La cessazione delle precipitazioni sul territorio emiliano rappresenta un elemento significativo nell’evoluzione del maltempo, mentre le piogge residue sulla Romagna risultano circoscritte e di debole intensità. Alle 19:30, quindi, il quadro regionale è caratterizzato da livelli fluviali ancora superiori alle soglie gialle in diversi punti di rilevazione, con il Secchia a Ponte Bacchello unico punto oltre la soglia arancione. La stabilità di quest’ultimo e l’assenza di aumenti significativi negli altri corsi d’acqua costituiscono gli elementi principali dell’aggiornamento, in un contesto meteorologico segnato dall’esaurimento delle piogge in Emilia e dalla persistenza di deboli precipitazioni locali in Romagna.

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