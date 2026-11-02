Maltempo Emilia-Romagna, risveglio sotto la neve: imbiancate le cime dell’Appennino | FOTO

Risveglio dal sapore invernale questa mattina in Emilia-Romagna, dove la neve ha imbiancato diverse località dell’Appennino. Il paesaggio si presenta coperto da un suggestivo manto bianco sul Monte Falco, in provincia di Forlì-Cesena, al Rifugio Battisti, nel Reggiano, sul Monte Fumaiolo, nel Forlivese, e al Passo del Lupo, nel Modenese. A determinare questo scenario è la prima perturbazione di novembre, alimentata da un vortice di bassa pressione che nelle ultime ore si è sensibilmente intensificato. Il sistema sta interessando gran parte della Penisola, portando condizioni di diffuso maltempo, venti molto forti e un ulteriore abbassamento delle temperature.

Anche sull’Emilia-Romagna il quadro meteorologico resta caratterizzato da instabilità e freddo, mentre le precipitazioni più intense sono attese soprattutto sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori, dove non si esclude il rischio di nubifragi e locali allagamenti. La situazione è destinata a migliorare gradualmente da domani, quando la perturbazione inizierà ad allontanarsi. Il maltempo residuo si concentrerà principalmente sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord, Emilia-Romagna compresa, è previsto un sensibile miglioramento, anche se il cielo resterà ancora piuttosto nuvoloso.

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