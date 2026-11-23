Quattro isole delle Eolie e la piccola frazione di Ginostra, a Stromboli, sono isolate dal pomeriggio di ieri a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Il forte vento di ponente, con raffiche che raggiungono i 60 km/h, ha ulteriormente intensificato il moto ondoso, costringendo i mezzi di linea a rimanere fermi nel porto di Milazzo. A garantire i collegamenti con l’arcipelago è rimasto soltanto il traghetto Nerea della compagnia Caronte & Tourist Isole Minori, impegnato sulla tratta Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina e viceversa. Sospese, invece, tutte le corse degli aliscafi. La situazione ha provocato disagi anche nei servizi del territorio, con ripercussioni sulle attività scolastiche e negli uffici pubblici. L’isolamento è destinato a proseguire per l’intera giornata. Le previsioni indicano, inoltre, un’ulteriore intensificazione del vento nel corso del pomeriggio, con un conseguente aumento del moto ondoso e possibili ulteriori difficoltà per i collegamenti marittimi.

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