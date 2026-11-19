Ancora una giornata meteorologicamente estrema e ricca di contrasti violentissimi ha caratterizzato questo giovedì 19 novembre l’intero territorio abruzzese dove il passaggio di una profonda perturbazione nord-atlantica ha innescato una delle più classiche e spettacolari configurazioni atmosferiche che la geografia dell’Appennino centrale possa generare. Osservando le carte sinottiche elaborate dal modello globale americano GFS e incrociandole con i dati reali raccolti dalla capillare rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica Caput Frigoris emerge con assoluta chiarezza come la catena appenninica abbia agito come una gigantesca barriera fisica capace di spaccare la regione in due mondi climatici completamente opposti a distanza di pochissimi chilometri.

Il profondo vortice depressionario e la burrasca di Libeccio sull’Italia centrale

All’origine di questo sconquasso atmosferico si trova un profondo vortice depressionario in rapida evoluzione tra il Mar Ligure e l’Alto Adriatico con valori barici scesi al di sotto dei 996 hPa mentre contemporaneamente sul basso Tirreno la pressione atmosferica restava ancorata attorno ai 1014 hPa. Questa marcata differenza di pressione su breve distanza ha scatenato un impetuoso flusso di correnti sud-occidentali che hanno investito perpendicolarmente la penisola italiana trasformandosi in una vera e propria burrasca di Libeccio accompagnata da raffiche tempestose su gran parte del Centro-Sud.

Effetto stau in Abruzzo: piogge abbondanti tra Marsica, Valle Roveto e Altopiano delle Rocche

Nel momento in cui questa massa d’aria particolarmente mite e carica di umidità proveniente dal Tirreno ha impattato contro i massicci montuosi dell’Abruzzo occidentale è entrato in azione il cosiddetto effetto stau ovvero il sollevamento forzato dell’aria lungo i pendii esposti sopravvento. Costretta a salire rapidamente di quota la colonna d’aria si è raffreddata condensando l’enorme quantitativo di vapore acqueo trasportato dal mare e dando luogo a precipitazioni abbondanti e persistenti che hanno interessato soprattutto la Marsica, la Valle Roveto e l’Altopiano delle Rocche. I pluviometri hanno infatti registrato accumuli di tutto rispetto con la stazione di Rocca di Mezzo in località Fonteavignone che ha guidato la graduatoria regionale raggiungendo i 63,6 millimetri di pioggia seguita a stretto giro da Civitella Roveto con 59,6 millimetri e da Rocca di Cambio con 56,4 millimetri mentre il centro abitato di Rocca di Mezzo e la frazione di Rovere hanno chiuso rispettivamente a 52,3 e 51,8 millimetri.

Tempesta di Garbino sul versante adriatico: raffiche fino a 119 km/h tra Gran Sasso e Majella

Diametralmente opposto è stato invece lo scenario meteorologico che si è presentato subito oltre lo spartiacque appenninico dove l’aria ormai privata della propria umidità è ridiscesa con violenza verso il mare Adriatico trasformandosi in un furioso vento di Garbino. Superate le creste del Gran Sasso e della Majella il flusso sud-occidentale ha subìto una brusca accelerazione sottovento generando raffiche di tempesta che hanno sfiorato o raggiunto la soglia dei 120 chilometri orari tipica dei venti sostenuti di un uragano di prima categoria. Il primato regionale della giornata spetta alla stazione della Majelletta al Blockhaus nel territorio di Pretoro dove l’anemometro ha toccato l’impressionante picco di 119 chilometri orari seguito dai 117,5 chilometri orari rilevati al Rifugio Montecristo sul Gran Sasso e dai 113 chilometri orari registrati a Pennapiedimonte sul versante orientale della Majella mentre Campo Imperatore e Decontra di Caramanico Terme si sono fermate appena sotto toccando rispettivamente i 111 e i 110 chilometri orari.

Le raffiche hanno spazzato con forza anche le aree collinari e le pianure costiere del Teramano, del Pescarese e del Chietino mantenendosi diffusamente tra i 60 e gli 80 chilometri orari e rendendo necessario l’intervento della Protezione Civile con diverse ordinanze di chiusura di parchi e pinete per il rischio di caduta alberi.

Effetto favonico e temperature estive in Abruzzo: il Garbino porta i termometri oltre i +25°C

A rendere ancora più eclatante l’episodio odierno è stato il clamoroso balzo termico provocato dalla compressione adiabatica dell’aria in discesa lungo i versanti adriatici un meccanismo fisico noto come effetto favonico che ha fatto impennare i termometri fino a valori pienamente estivi in piena seconda decade di novembre..Mentre nelle zone interne aquilane sferzate dalla pioggia le temperature massime faticavano a superare i +10 o 12°C lungo la fascia pedemontana e sul litorale adriatico il cielo parzialmente nuvoloso e il soffio caldo del Garbino hanno spinto la colonnina di mercurio oltre la soglia dei +25°C su moltissime località.

Il record di giornata appartiene a San Salvo in provincia di Chieti dove si sono raggiunti i +25,8°C seguito dai +25,7°C di Montesilvano nel Pescarese e dai +25,4°C di Casoli mentre la stazione di Montesilvano Parco Orione ha toccato i +25,3°C e Morro d’Oro nel Teramano ha fatto segnare +25,2°C. Si tratta di anomalie termiche positive superiori ai dieci gradi rispetto alle medie climatiche del periodo che testimoniano ancora una volta quanto il microclima abruzzese sappia regalare contrasti estremi nel giro di poche decine di chilometri tra l’autunno inoltrato dell’Appennino interno e l’illusione d’estate sulle rive dell’Adriatico.

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