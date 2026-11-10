Maltempo Europa, la depressione Charles cambia rotta: Portogallo e Spagna verso una fase di severo maltempo, possibile svolta mite sui Balcani

La previsione della depressione atlantica CHARLES è cambiata in modo significativo. Nei precedenti scenari il centro della perturbazione sembrava destinato a puntare soprattutto verso il Golfo di Cadice e la Spagna meridionale, mentre gli aggiornamenti più recenti hanno spostato verso ovest la traiettoria più probabile, aumentando l’attenzione sul Portogallo. La posizione esatta del minimo resta incerta e anche piccoli spostamenti possono modificare sensibilmente le zone investite dai venti più forti e dalle precipitazioni più intense.

Il quadro è reso più complesso dalla presenza di BRUNA, un’altra depressione che continuerà a influenzare la Penisola Iberica con fronti e precipitazioni. L’IPMA, il servizio meteorologico portoghese, specifica che CHARLES e BRUNA sono due sistemi distinti e indica che il centro della nuova depressione potrebbe avvicinarsi alla costa portoghese, con una traiettoria ancora incerta. Per il Portogallo continentale il peggioramento è atteso dalla tarda mattinata di mercoledì 11 novembre, mentre Madeira dovrebbe essere raggiunta prima, tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì.

Venti molto forti, piogge persistenti e mareggiate

Secondo le indicazioni attualmente diffuse dall’IPMA, sul Portogallo le raffiche potrebbero raggiungere 100-120 km/h, con valori localmente superiori nelle aree più esposte. A Madeira sono previste precipitazioni persistenti, che sui rilievi potrebbero superare i 100 millimetri in dodici ore, raffiche fino a 80-100 km/h e valori localmente vicini a 130 km/h sulle zone montuose. Anche il mare è atteso in deciso aumento, con onde significative lungo diversi tratti della costa atlantica. Sono stime previsionali che andranno aggiornate man mano che il centro del minimo si avvicinerà alla Penisola.

In Spagna l’AEMET segnala una fase di piogge forti e persistenti, raffiche intense e mare agitato, con le condizioni più avverse attese tra oggi e giovedì 12 novembre. Le precipitazioni più abbondanti sono previste nelle aree occidentali e meridionali, soprattutto dove i rilievi favoriranno il sollevamento delle correnti umide; sul settore occidentale del Sistema Centrale gli accumuli potrebbero raggiungere localmente 120-150 millimetri nella giornata più perturbata. L’agenzia spagnola avverte inoltre che la sovrapposizione degli effetti di BRUNA e CHARLES può aumentare il rischio di piene, allagamenti e frane, soprattutto nei territori dove il terreno sarà già saturo per le piogge precedenti.

Il vento non sarà necessariamente più intenso proprio vicino al centro della depressione: la sua distribuzione dipenderà dalla posizione del minimo, dalla pressione atmosferica e dall’interazione con i rilievi e le coste. Per questo una variazione anche contenuta della traiettoria può spostare il corridoio delle raffiche più violente e cambiare le aree interessate dalle precipitazioni più persistenti. È un aspetto importante soprattutto in una situazione nella quale le previsioni concordano sul peggioramento generale, ma mantengono margini di incertezza sui dettagli locali.

Una struttura interessante, ma non ancora un uragano

Tra gli elementi che hanno attirato l’attenzione c’è la possibile presenza di un nucleo relativamente caldo nella struttura della depressione. È un indizio che può suggerire caratteristiche non del tutto assimilabili a quelle di una classica perturbazione extratropicale, ma da solo non basta per classificare il sistema come subtropicale o tropicale: occorre valutare l’organizzazione della convezione, la circolazione vicino alla superficie, la presenza o meno di fronti e il modo in cui il ciclone ricava energia dall’atmosfera e dall’oceano. Le definizioni del National Hurricane Center descrivono infatti i cicloni subtropicali come sistemi con caratteristiche intermedie, che possono combinare elementi tropicali ed extratropicali.

Anche il wind shear verticale, cioè la variazione della velocità o della direzione del vento con la quota, può incidere sull’evoluzione del vortice. Se è marcato, tende a inclinare e disorganizzare la circolazione e può rendere la convezione più asimmetrica, concentrando i rovesci e i venti più forti su un lato del sistema. Se invece la struttura convettiva riesce a organizzarsi attorno al centro, l’aspetto della depressione può diventare più compatto. In entrambi i casi, la presenza di un’anomalia calda in quota non consente da sola di dedurre quale sarà l’intensità finale.

Per parlare di uragano di prima categoria servirebbero venti sostenuti almeno attorno a 119 km/h secondo la scala Saffir-Simpson, non raffiche isolate che raggiungono o superano quella soglia. Le raffiche previste da IPMA, pur potendo risultare pericolose, non equivalgono quindi a una classificazione ufficiale della depressione come uragano. Al momento è più corretto descrivere CHARLES come una depressione potenzialmente intensa, la cui struttura e traiettoria restano da seguire con attenzione.

Cosa indicano i modelli e perché la traiettoria conta

Le simulazioni considerate dalle autorità meteorologiche convergono sull’arrivo di CHARLES verso la Penisola Iberica, ma non coincidono ancora pienamente sul percorso e sull’intensità del minimo. L’IPMA colloca la depressione in avvicinamento al Portogallo e segnala che, con i dati disponibili, il centro potrebbe transitare tra Sines e Cabo Carvoeiro; l’AEMET indica a sua volta una probabile penetrazione nella Penisola attraverso il Portogallo. Le differenze tra le elaborazioni numeriche, compreso lo scenario più orientale proposto da alcune corse, sono normali quando si cerca di prevedere una depressione compatta e in evoluzione sopra l’oceano.

La questione non riguarda soltanto il punto in cui passerà il minimo. Contano anche la velocità con cui si approfondirà, il rapporto con la corrente a getto e il modo in cui CHARLES si muoverà lungo il margine meridionale dell’area depressionaria associata a BRUNA. Un rapido approfondimento potrebbe accentuare il gradiente barico e quindi favorire venti più forti, mentre la presenza di masse d’aria molto umide e l’interazione con i rilievi potrebbero alimentare piogge intense anche lontano dal centro della depressione.

L’effetto sui Balcani: possibile richiamo molto mite, ma valori da confermare

La circolazione legata alla depressione potrebbe avere effetti anche a grande distanza dal suo centro. Nella fase iniziale, il richiamo di correnti meridionali o sudoccidentali potrebbe favorire un temporaneo aumento delle temperature sui Balcani, con valori localmente elevati per il periodo negli scenari più miti. Le stime di +20/+23°C indicate in alcune proiezioni vanno però considerate come un possibile scenario, non come una previsione consolidata per tutto il Paese: nuvolosità, piogge, inversioni termiche e differenze tra pianure, valli e aree costiere possono produrre variazioni notevoli.

La successiva interazione con aria più fredda in arrivo dall’Europa centrale potrebbe modificare il flusso e favorire un calo termico. Anche la possibilità di nebbie, in particolare nelle valli e nelle zone più umide, dipenderà dalla combinazione tra vento debole, umidità e stratificazione dell’aria nei bassi strati. L’evoluzione sui Balcani resta quindi legata alla traiettoria definitiva di CHARLES e alla posizione dei sistemi depressionari sull’Europa occidentale.

Una previsione da seguire nelle prossime ore

Per Portogallo e Spagna il segnale più affidabile è quello di una fase di maltempo importante, con piogge localmente abbondanti, vento forte e condizioni marine difficili. Le criticità potranno aumentare nei bacini idrografici già colpiti da BRUNA, perché nuove precipitazioni su terreni saturi possono favorire ruscellamento rapido, innalzamento dei corsi d’acqua e dissesti sui versanti. Le autorità portoghesi e spagnole continueranno ad aggiornare avvisi e aree a rischio man mano che i modelli definiranno meglio la traiettoria.

La possibile evoluzione subtropicale e gli scenari di raffiche eccezionali meritano attenzione, ma al momento non vanno trasformati in certezze. Saranno le prossime analisi a chiarire se CHARLES manterrà una struttura prevalentemente extratropicale oppure svilupperà caratteristiche più ibride, e soprattutto quali territori finiranno sotto il nucleo delle precipitazioni e dei venti più intensi. In questa situazione, il dettaglio della traiettoria farà la differenza tra un peggioramento diffuso e un impatto molto più concentrato su alcune aree della Penisola Iberica.