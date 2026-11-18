Le precipitazioni che hanno interessato l’Appennino tosco-romagnolo hanno fatto aumentare dalla serata di ieri i livelli del Montone e del Lamone, con onde di piena che si sono formate nei bacini montani e si sono poi propagate verso valle. La situazione è ora in miglioramento: i livelli risultano in calo e, secondo gli aggiornamenti disponibili, non si segnalano criticità. A favorire la risposta rapida dei corsi d’acqua ha contribuito la condizione dei terreni, già saturi dopo le piogge dei giorni precedenti.

Quando il suolo ha ormai assorbito molta acqua, una parte maggiore delle nuove precipitazioni scorre in superficie o raggiunge rapidamente fossi e torrenti, alimentando il deflusso nei fiumi. È un meccanismo che può provocare rialzi anche marcati pur senza che si verifichino, in ogni singolo punto, piogge eccezionali.

Un’indicazione arriva dal grafico del Montone a Rocca San Casciano: alle 22:30 del 17 novembre il livello segnato era di 1,14 metri. In quella stazione la soglia arancione è indicata a 0,8 metri e quella rossa a 1,2 metri, quindi il valore riportato era superiore alla prima ma ancora al di sotto della seconda. Si tratta della lettura di uno specifico idrometro, riferita allo zero della stazione, e non di una misura della profondità dell’acqua lungo tutto il fiume; il dato va quindi interpretato insieme all’andamento successivo e alle informazioni diffuse sul territorio.

La risposta dei corsi d’acqua era coerente con il quadro di attenzione delineato nei bollettini regionali: per il 17 novembre erano state indicate possibili criticità localizzate sui versanti montani, già fragili per le precipitazioni precedenti, e non erano stati esclusi superamenti della prima soglia in alcune sezioni montane. Le piene osservate su Montone e Lamone si sono dunque inserite in una fase di deflusso accelerato dai rilievi, mentre il successivo calo dei livelli segnala che l’impulso principale sta transitando e che, al momento, non risultano segnalate conseguenze critiche.

La situazione resta comunque da seguire finché l’acqua raccolta nei bacini montani non avrà completato il proprio percorso verso valle. Anche dopo la fine delle piogge, infatti, i livelli possono mantenersi elevati o modificarsi temporaneamente per l’arrivo degli apporti dai tributari e dalle aree più alte; per questo le letture idrometriche e gli aggiornamenti della Protezione civile restano i riferimenti utili per valutare l’evoluzione.