Il primo episodio nevoso della stagione invernale 2026-2027 sui Pirenei è ormai alle spalle. Da mercoledì 25 novembre, le temperature sono scese notevolmente e ha nevicato molto, soprattutto nel settore occidentale della catena pirenaica. Come previsto, le nevicate hanno interessato i rilievi dell’Ariège e di Andorra. Questa mattina, venerdì 27 novembre 2026, sui Pirenei sono stati registrati fino a 31cm di neve. Le nevicate sono proseguite fino alla serata di ieri, per poi cessare. Gli accumuli rilevati corrispondono sostanzialmente alle stime effettuate all’inizio dell’evento, con punte locali che hanno raggiunto i 30cm di neve fresca. Ecco i dati rilevati dalle diverse stazioni delle reti Météo-France e Météo Andorra. Nell’Ariège: Port d’Aula (2.140 metri): 31cm; Plateau de Beille (1.781 metri): 11cm. Ad Andorra: Les Fonts d’Arinsal (2.681 metri): 20cm; La Solana (2.470 metri): 19cm; Sorteny (2.271 metri): 12cm; Grau Roig (2.090 metri): 5cm; Ransol (1.641 metri): 3cm.

Temperature pienamente invernali al risveglio

Con il ritorno di condizioni meteorologiche asciutte e cieli più sereni, l’irraggiamento notturno ha favorito un netto calo delle temperature durante la notte. Alle ore 8:00 di questa mattina, i termometri segnavano valori sotto lo zero in molte zone dell’Ariège e di Andorra. Nell’Ariège: Port d’Aula (2.140 metri): -7,0°C; Plateau de Beille (1.781 metri): -4,4°C; Ascou-Lavail (1.104 metri): -3,2°C. Orlu (847 metri), Cérizols (374 metri) e Verdun (550 metri): -1,2°C; Saint-Girons (414 metri): -1,0°C; Bélesta (490 metri): -0,7°C; Augirein (655 metri): -0,5°C; Le Mas-d’Azil (293 metri): -0,1°C; Léran (391 metri): 0,0°C; Cos (519 metri): +1,3°C; Montaut (295 metri): +3,5°C. In Andorra: Pas de la Case (2 120 metri): -9,4°C; Envalira (2 510 metri): -8,0°C; Roc Saint-Père, ad Andorra la Vella: -0,5°C.

Criticità sulle strade

Alle 8:30, le condizioni della circolazione risultavano ancora difficoltose su diversi assi stradali della zona. Il servizio “Bison Futé” segnalava un livello di allerta giallo sulle seguenti strade: RN320 (dal versante nord del tunnel di L’Hospitalet-près-l’Andorre fino a La Croisade), RN22 (da La Croisade a Pas de la Case) e RN320 (da La Croisade al colle del Puymorens, fino a Porté-Puymorens).

Per quanto riguarda la rete stradale dipartimentale dell’Ariège, anche “Inforoute09” ha segnalato diverse difficoltà. Livello giallo (circolazione difficoltosa): sulla D8F, dal ponte di La Taule (Couflens) a Ustou, nonché lungo l’accesso alla stazione sciistica di Guzet-Neige; D18, accesso allo stagno di Lers da Courtignou (comune di Le Port), fino alla stazione e al valico di Lers; D82, accesso ad Ax 3 Domaines da Ax-les-Thermes (N20); D613, accesso al Chioula da Ax-les-Thermes (N20), passando per il colle del Chioula (Ignaux) fino a Montaillou, al confine con il dipartimento dell’Aude; D25, accesso alla stazione di Ascou-Pailhères da Ascou (D613). Livello rosso (circolazione difficile): D522, accesso all’altopiano di Beille da Aulos (N20); D25, tra la stazione di Ascou e Pailhères (Les Chalets). Passo chiuso: D25, colle di Pailhères.

Miglioramento nel corso della giornata

Le condizioni meteorologiche sono migliorate gradualmente nel corso della giornata. Il ritorno alla stabilità e l’aumento delle temperature, che nel pomeriggio sono salite sopra gli 0°C, dovrebbero favorire un miglioramento delle condizioni di circolazione in montagna. È comunque necessaria prudenza sulle strade di montagna, dove la neve e il ghiaccio possono ancora rendere difficoltosi alcuni spostamenti.

I Pirenei innevati dallo spazio

Acquisita oggi, venerdì 27 novembre, dallo strumento OLCI a bordo del satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus, questa immagine a colori reali mostra la catena montuosa dei Pirenei coperta dalla prima importante nevicata della stagione. I satelliti contribuiscono a monitorare l’avvicendarsi delle stagioni, consentendo agli scienziati di tenere traccia della copertura nevosa e delle condizioni meteorologiche in tutta Europa.