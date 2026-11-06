Alluvioni in Francia, notte di piogge torrenziali in Corsica: punte di oltre 300 mm, 2 morti

Una notte di piogge torrenziali si è trasformata in tragedia in Corsica, dove 2 persone sono morte dopo essere rimaste intrappolate nella propria automobile, travolta dalle acque in piena. Il dramma si è consumato intorno all’una di notte tra giovedì e venerdì, lungo la strada RT10, nel tratto compreso tra Bonifacio e Porto-Vecchio, una delle aree maggiormente colpite dal maltempo. A bordo del veicolo viaggiavano 3 persone: secondo le prime informazioni diffuse dalla prefettura della Corsica del Sud, una di loro è riuscita a uscire dall’abitacolo ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. La donna, trasportata successivamente in elicottero alla clinica di Porto Vecchio, è riuscita a sopravvivere. Per le altre 2 persone, rimaste bloccate nell’automobile, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori le hanno ritrovate senza vita all’interno del mezzo.

Le vittime erano i genitori della conducente

Stando alle informazioni riportate dai media francesi, tra cui Corse-Matin, le vittime sarebbero i genitori della donna alla guida, una coppia di circa 70 anni originaria di Porto Vecchio. La famiglia stava rientrando dall’aeroporto di Figari quando è stata sorpresa dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili. Sul posto è intervenuto anche un sommozzatore dei vigili del fuoco, che ha contribuito a raggiungere il veicolo e a estrarre la conducente, una donna sulla cinquantina secondo alcune ricostruzioni. Anche il pompiere che le ha prestato assistenza ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ospedale a causa di un principio di ipotermia. Il Ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, ha confermato il bilancio delle vittime con un messaggio pubblicato su X, esprimendo vicinanza ai familiari delle persone decedute e ringraziando implicitamente i soccorritori impegnati nell’intervento.

Corsica sommersa dalla pioggia: caduti oltre 300 mm

La tragedia si inserisce in un quadro meteorologico particolarmente critico. La Corsica è stata interessata da intense precipitazioni, accompagnate da temporali e improvvise ondate di piena, che hanno provocato allagamenti e gravi disagi alla circolazione. Météo-France aveva diramato l’allerta arancione per piogge e rischio di inondazioni già dalle prime ore di giovedì, mantenendola attiva su entrambi i dipartimenti dell’isola anche nella mattinata di oggi.

I quantitativi di pioggia registrati sono eccezionali. Secondo il bollettino meteorologico delle ore 6, tra il pomeriggio di mercoledì e la mattina di oggi sono caduti tra i 150 e i 250 mm di precipitazioni lungo una fascia compresa tra Figari e il Sud-Est di Corte, con punte di 300-350 mm nelle zone montuose. Tra i dati più significativi figurano i 283 mm registrati a Conca, i 205 mm a La Chiappa, nei pressi di Porto Vecchio, e i 157 mm a Figari.

Strade allagate e massima prudenza: resta l’allerta arancione

Nonostante una graduale evoluzione delle condizioni meteorologiche, le autorità francesi hanno mantenuto alta l’attenzione, soprattutto nel settore tra Bonifacio e Porto Vecchio. Il rischio, infatti, non riguarda soltanto le nuove precipitazioni, ma anche gli effetti delle piogge già cadute: strade sommerse, corsi d’acqua ingrossati e condizioni di circolazione ancora estremamente pericolose. Le autorità hanno quindi invitato la popolazione a prestare la massima attenzione e a evitare gli spostamenti non necessari nelle zone più colpite.