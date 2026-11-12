Maltempo Friuli: allagamenti in diversi comuni, ancora piogge intense nella notte

Una depressione di origine atlantica interessa l’Italia e il Friuli Venezia Giulia con un flusso di correnti molto umide sudoccidentali in quota e da sud al suolo, fino alla notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. Venerdì, il fronte freddo, associato alla depressione stessa, valicherà le Alpi portando correnti progressivamente più secche e fredde continentali, rende noto la Sala Operativa Regionale. Fino al tardo pomeriggio, sulla regione, sono caduti dai 30 ai 50mm di pioggia sulle zone orientali e sulla costa, valori inferiori su quelle occidentali e sui monti. Da inizio evento, alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112, sono pervenute segnalazioni di allagamenti nei comuni di Fogliano Redipuglia, Gonars, Tavagnacco, Trieste e Udine.

I livelli dei fiumi principali si sono mantenuti al di sotto dei valori di attenzione. Per quanto riguarda le condizioni del mare, da inizio evento il livello indicato dal mareometro di Grado è rimasto sotto il valore di attenzione e attualmente la marea è in calo. Il picco di marea è previsto in tarda serata.

L’evoluzione per le prossime ore

In serata e nella notte – spiega la Sala Operativa Regionale – le piogge si intensificheranno e potranno risultare localmente intense, specie sulle zone orientali; sulla costa soffierà Scirocco sostenuto che in nottata ruoterà a Libeccio moderato. Intorno a mezzanotte è previsto il massimo di marea, associata sia alla precedente azione dello Scirocco che all’approfondimento del minimo depressionario in formazione, proprio in quelle ore sulla regione. Ciò potrà determinare sia una temporanea mareggiata sulla fascia lagunare a tarda sera, che moderata acqua alta nella notte sulla costa in generale. Dalla seconda parte della notte, le piogge tenderanno ad attenuarsi e domani mattina avremo precipitazioni residue, più continue ad est, mentre la quota neve scenderà a 1500 metri circa per l’arrivo d’aria più fredda. Sulla costa inizierà a soffiare la Bora che poi in giornata si farà sostenuta.

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