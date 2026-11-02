Maltempo Friuli, Bora a 100km/h a Trieste: settanta interventi dei Vigili del Fuoco

Da questa mattina alle 17 di oggi sono circa 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Trieste in città e provincia per alberi e rami caduti o pericolanti, finestre, pannelli solari, grondaie ed altri elementi costruttivi pericolanti e tetti danneggiati dalla Bora che sta martoriando Trieste con raffiche fino a 54 nodi, ossia 100km/h. Sempre alle 17, erano una ventina le richieste di soccorso in attesa di assegnazione di una squadra e 6 erano gli interventi in fase di svolgimento. Per far fronte alle richieste che sono ancora in attesa alle 4 squadre in servizio ordinario – due della sede centrale, una di Opicina e una di Muggia – si sono aggiunte una squadra di pompieri di Monfalcone (Gorizia) ed è stata composta una squadra richiamando il personale libero dal servizio. Inoltre, è operativa anche una squadra di volontari della Protezione Civile di Trieste solo per interventi di soccorso non in quota.

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