Maltempo Friuli, caduti oltre 100mm sulle Prealpi Giulie: allagamenti e corsi d’acqua in crescita

Il Friuli Venezia Giulia è interessato da una depressione atlantica che nelle ultime 24 ore ha determinato piogge intense con valori complessivi, in genere compresi tra 60 e 90mm tra pianura e costa, anche superiori a 100mm sulle Prealpi Giulie. Nella notte – rende noto la Sala Operativa Regionale in un aggiornamento sul maltempo in corso – c’è stato un significativo picco di marea sulla costa, in corrispondenza del passaggio del profondo minimo depressionario. Le correnti miti e molto umide meridionali stanno esaurendo il loro effetto, ma dall’Austria sta scendendo ora il fronte freddo, associato alla depressione stessa, che determina ulteriori precipitazioni e l’abbassamento della quota neve. Inoltre in giornata affluiranno correnti progressivamente più fredde.

Allagamenti e viabilità

Da inizio evento, alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112, sono pervenute segnalazioni: di allagamenti nei comuni di Fogliano Redipuglia, Gonars, Lignano Sabbiadoro, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Monfalcone, Pordenone, Ronchis, Tavagnacco, Trieste e Udine; per caduta massi nei comuni di Taipana, Tarcento e Savogna; per allagamento in seguito allo scoperchiamento di un tetto a Lignano Sabbiadoro. Sul territorio regionale sono intervenuti circa 20 volontari di vari Gruppi Comunali per monitoraggio e ripristino delle situazioni di criticità. Per quanto riguarda la viabilità, si segnala una caduta massi che ha interessato la SP38 a Taipana e una caduta massi che ha interessato la viabilità comunale in Borgo Ieronizza nel comune di Savogna.

Fiumi e mare

Si sono registrati i superamenti dei livelli di attenzione su alcuni corsi d’acqua, fra cui: Torrente Versa (Mariano del Friuli), Torrente Vipacco (Savogna d’Isonzo), Torrente Cornappo (Molmentet). In generale, in seguito alle piogge delle ultime ore, tutti i livelli dei fiumi del bacino del Torre-Isonzo sono aumentati, ma sono attualmente in diminuzione. Solo i livelli monitorati dagli idrometri sul Torrente Torre e sul fiume Isonzo sono in leggero aumento, ma comunque ancora sotto il livello di guardia. Per quanto riguarda il mare, da inizio evento il mareometro di Grado ha registrato il picco di marea alle 23:30 locali di ieri raggiungendo il valore di 139cm. Il picco medio dell’onda è stato raggiunto alle ore 21:30 locali di ieri con un valore di 1,56m.

L’evoluzione per le prossime ore

Venerdì mattina – segnala la Sala Operativa Regionale – si avrà cielo coperto con piogge moderate, solo localmente abbondanti; sulla costa inizierà a soffiare la Bora; quota neve in calo a 1500 metri circa. Nel pomeriggio inizierà un miglioramento dalla Carnia in estensione poi verso la costa, dove le piogge termineranno verso sera e quando la Bora sarà sostenuta con raffiche anche forti in serata a Trieste e sui 100km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.