In queste ore, anche il Friuli Venezia Giulia è interessato dall’ondata di maltempo in atto sull’Italia, in particolare la zona orientale della regione. A causa di uno smottamento verificatosi su un terreno privato, sulla strada per Lazzaretto a Muggia (Trieste) si circola a senso unico alternato, in un breve tratto. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Per quanto riguarda l’area montana, le cime della regione sono imbiancate di neve. Si registrano circa 20cm a valle tra Sella Nevea e Tarvisiano. Le nevicate hanno raggiunto anche diverse località di fondovalle. Le nevicate proseguiranno per buona parte della giornata, seppure a fasi alterne e con intensità minore rispetto a questa prima fase.

Massima attenzione è stata diramata dalla Protezione Civile lungo la costa del Friuli Venezia Giulia per il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con allerta meteo gialla per acqua alta e mareggiate. Le precipitazioni, previste abbondanti o intense ancora per tutta la mattinata, saranno accompagnate da Bora sostenuta, con possibili raffiche forti sulla costa e sulle zone orientali. A Grado (Gorizia), i volontari stanno monitorando il territorio, dove al momento non si segnalano criticità per le previste mareggiate.

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