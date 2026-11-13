Maltempo Friuli: nel pomeriggio ancora piogge residue e raffiche di Bora fino a 100km/h a Trieste

Un fronte freddo sta interessando il Friuli Venezia Giulia, con afflusso di correnti più secche di Bora nei bassi strati e aria ancora umida in quota che si sta spostando lentamente da nord a sud e che verso sera lascerà completamente la regione. Lo rende noto la Sala Operativa Regionale. Domani, sabato 14 novembre, alta pressione e aria secca a tutte le quote. Da inizio evento, alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112, sono pervenute diverse segnalazioni per allagamenti e caduta massi nelle province di Gorizia, Trieste e Udine: allagamenti nei comuni di Fogliano Redipuglia, Gonars, Lignano Sabbiadoro, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Monfalcone, Pordenone, Ronchis, Tavagnacco, Trieste e Udine; caduta massi nei comuni di Taipana, Tarcento e Savogna. Durante il periodo di allerta, sul territorio regionale sono intervenuti circa 30 volontari di diversi Gruppi Comunali per monitoraggio e ripristino delle situazioni di criticità.

Viabilità e fiumi

Si segnalano delle cadute massi che hanno interessato la viabilità comunale in Borgo Ieronizza nel comune di Savogna e in località Molinis nel comune di Tarcento. Attualmente la viabilità è interrotta con deviazioni indicate in loco. Per quanto riguarda i fiumi, si sono registrati i superamenti dei livelli di attenzione su alcuni corsi d’acqua, fra cui: Torrente Versa (Mariano del Friuli), Torrente Vipacco (Savogna d’Isonzo), Torrente Cornappo (Molmentet), Fiume Sile (Panigai). Attualmente tutti i livelli sono in diminuzione, restano ancora sopra il livello di attenzione il Vipacco e il Sile.

Per quanto riguarda le condizioni del mare, da inizio evento il mareometro di Grado ha registrato il picco di marea alle 23:30 locali di ieri raggiungendo il valore di 139cm. Il picco medio dell’onda è stato raggiunto alle ore 21:30 locali di ieri con un valore di 1,56m.

L’evoluzione per le prossime ore

Nel pomeriggio – segnala la Sala Operativa Regionale – residue precipitazioni su pianura, costa e zone orientali ma inizierà anche un miglioramento a partire dalla Carnia in estensione, in serata, alla costa. Sulla costa soffierà Bora sostenuta, forte a Trieste con raffiche sui 100km/h. Nella notte cielo sereno e Bora che tenderà a diminuire di intensità; freddo con temperature sottozero sull’area montana. Sabato cielo sereno ovunque.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.