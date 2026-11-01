Maltempo Friuli Venezia Giulia, bora furiosa: kitesurfer bloccato su un’isola nella laguna di Grado

Il forte vento di Bora che sta interessando il Friuli Venezia Giulia ha reso necessario un intervento di soccorso nella laguna di Grado, in provincia di Gorizia, dove un kitesurfer è rimasto bloccato sull’isola di Porto Buso, impossibilitato a rientrare sulla terraferma a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’uomo, uscito in mare nonostante il vento sostenuto, ha dovuto chiedere aiuto quando le raffiche hanno reso impossibile il ritorno. A recuperarlo sono stati i Vigili del Fuoco di Monfalcone, intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1° novembre. Le condizioni meteorologiche nella zona erano caratterizzate da una ventilazione particolarmente intensa, con la Bora che già durante la mattinata aveva raggiunto una velocità di circa 20 nodi. Nel corso del pomeriggio il vento si è ulteriormente intensificato, facendo registrare valori compresi tra 15 e 30 nodi, con raffiche fino a 45 nodi. È in questo contesto che il kitesurfer si è trovato in difficoltà durante la sua uscita in mare. Lo sportivo è riuscito a raggiungere l’isola di Porto Buso, all’interno della laguna di Grado, ma non ha potuto proseguire verso la terraferma. A impedirgli il rientro sono stati i forti venti contrari, che hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Monfalcone: soccorsi partiti dal Molo Torpediniere

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco di Monfalcone intorno alle ore 17. Ricevuta la richiesta di aiuto, i soccorritori si sono diretti verso il Molo Torpediniere di Grado, individuato come punto di partenza per raggiungere lo sportivo rimasto sull’isola. Al molo i Vigili del Fuoco sono stati raggiunti anche dal personale sanitario, che ha preso parte alle operazioni per garantire l’assistenza necessaria all’uomo una volta recuperato. Da Grado è quindi partita l’imbarcazione diretta verso Porto Buso, dove il kitesurfer attendeva l’arrivo dei soccorsi senza avere la possibilità di rientrare autonomamente.

Kitesurfer recuperato a Porto Buso: infreddolito ma in buone condizioni

Una volta raggiunta l’isola, i soccorritori hanno individuato lo sportivo e verificato le sue condizioni. Nonostante la permanenza sull’isola e l’esposizione al vento, l’uomo è stato trovato infreddolito ma in buone condizioni fisiche. Il personale sanitario ha effettuato un breve controllo delle condizioni di salute del kitesurfer, prima che venisse accompagnato a bordo dell’imbarcazione per il trasferimento verso Grado. Le operazioni si sono quindi concentrate sul rientro dello sportivo, che non era riuscito a raggiungere la terraferma con i propri mezzi a causa della Bora.

Soccorso concluso alle 19 dopo il recupero nella laguna

L’intervento si è concluso alle ore 19, dopo le operazioni di recupero e il rientro a Grado. Dalla richiesta di aiuto, arrivata nel tardo pomeriggio, fino alla conclusione delle attività sono trascorse circa due ore. L’episodio si è verificato in una giornata segnata da forti raffiche di Bora, che hanno condizionato le possibilità di navigazione e di spostamento del kitesurfer nella laguna. Determinante è stato l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, che ha consentito di raggiungere l’isola di Porto Buso, prestare assistenza allo sportivo e riportarlo a Grado in buone condizioni fisiche.

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