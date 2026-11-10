Maltempo Giappone, continua a nevicare a Sapporo: la città resta immersa in un clima invernale | VIDEO

Dopo le intense nevicate dei giorni scorsi, anche oggi la città di Sapporo, sull’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, è stata imbiancata dalla neve. Dalla città arrivano cartoline invernali, con gli abitanti sorpresi di vedere la neve così presto. Il contrasto tra il bianco della neve e i colori vivaci dell’autunno contribuisce a regalare uno spettacolo meraviglioso. Circa 5-7cm di neve sono stati registrati fino alle 11 locali di oggi in parti della città. Le temperature sono crollate durante questa irruzione di freddo, arrivando a toccare i -10°C durante la notte, per poi risalire verso la fine della settimana. Responsabile di questa ondata di maltempo invernale sul Giappone è una “linea di convergenza” (una zona in cui cambiano le direzioni dei flussi di vento) che si è formata sul Mar del Giappone e che, unita a una saccatura in quota che convoglia aria fredda, ha favorito lo sviluppo di nubi nevose nella regione.

Il 7 novembre, si è registrato il primo accumulo nevoso stagionale nel centro di Sapporo, dove il manto bianco ha raggiunto i 10cm anche nelle aree pianeggianti. Le nevicate, accompagnate da venti particolarmente intensi, hanno interessato soprattutto la costa affacciata sul Mar del Giappone. Il repentino passaggio dalle temperature autunnali a quelle invernali rappresenta un ulteriore motivo di attenzione per la popolazione. Le autorità invitano i cittadini a proteggersi dal freddo e a prestare particolare attenzione alla salute, considerando la rapidità con cui il clima è cambiato in gran parte del Paese.

Maltempo Giappone, la neve imbianca Sapporo