Maltempo, grandine e graupel imbiancano il Nord-Est: arriva l’aria fredda | FOTO

L’ingresso di aria progressivamente più fredda in quota sta favorendo lo sviluppo di fenomeni instabili sul Nord-Est, dove sono stati segnalati rovesci di grandine di piccole dimensioni e graupel, la cosiddetta neve tonda. Si tratta di fenomeni legati al marcato contrasto termico e all’instabilità atmosferica che caratterizzano questa fase. Nel frattempo, a ridosso della Penisola si sta intensificando un vortice di bassa pressione, destinato a condizionare il tempo tra oggi e domani. La perturbazione porterà una fase di maltempo anche intenso, accompagnata da venti molto forti e da un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno diffusamente al di sotto delle medie stagionali. Le precipitazioni più significative sono attese sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori, dove non si esclude il rischio di nubifragi e locali allagamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: