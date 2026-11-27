Una terribile linea temporalesca rigenerante sta colpendo duramente la Grecia occidentale da questa mattina, creando un rischio elevato di alluvioni lampo. Si tratta della stessa perturbazione che ha interessato l’Italia negli ultimi due giorni. Le forti piogge hanno causato inondazioni, frane e danni alle infrastrutture in tutta la Grecia occidentale; le aree più colpite sono l’Etolia-Acarnania, la Tesprozia e Corfù. In Tesprozia, le precipitazioni – iniziate nella tarda sera di giovedì 26 novembre e durate oltre tre ore – hanno trasformato le strade in torrenti, in particolare nei pressi delle località costiere di Syvota e Plataria. Sono state segnalate frane vicino a Filiates. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto circa 150 richieste di soccorso e interventi di svuotamento dall’acqua; tre anziani sono stati evacuati. Nella città portuale di Igoumenitsa, l’acqua ha invaso abitazioni e negozi, spingendo le autorità locali a richiedere lo stato di emergenza.

Inondazioni in Etolia-Acarnania, Epiro e Corfù

In Etolia-Acarnania, oggi si sono verificate inondazioni a Messolongi, Lessini e Aetoliko. A Neochori, vicino a Messolongi, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due uomini rimasti bloccati in auto dall’acqua. Alle 14:45 è stato diramato un avviso di emergenza tramite il numero 112, con cui si invitavano i residenti di Messolongi a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. In tutto l’Epiro, sono in azione oltre 20 mezzi per rimuovere i detriti dalle strade, ha dichiarato Dimitris Mavrogiorgos, funzionario regionale responsabile della Protezione Civile. Nell’Epiro, una stazione meteorologica a Grika, nella prefettura di Tesprozia, ha rilevato 142mm di pioggia, con un’intensità che ha raggiunto i 15mm all’ora. Sono state segnalate frane anche nelle zone montuose di Giannina (Ioannina), Arta e Prevesa. Mavrogiorgos ha precisato che non vi sono persone in pericolo di vita.

Corfù colpita da piogge torrenziali, inondazioni e frane

Nel sud di Corfù, secondo le stazioni meteorologiche private, a Chlomos sono stati registrati 198mm di pioggia e 193mm a Perivoli, entrambe località situate nell’estremità meridionale dell’isola. L’isola ha subito gravi disagi a causa di ore di pioggia ininterrotta, con strade allagate, alberi caduti e frane segnalati in diverse zone. Ieri sera, decine di abitazioni sono rimaste senza elettricità e anche i servizi di trasporto hanno subito interruzioni. A Lefkimmi, nel sud-est di Corfù, il livello dei corsi d’acqua si è innalzato notevolmente, mentre alcuni tratti della rete stradale sono stati sommersi. Sono stati segnalati anche crolli di massi e cadute di alberi.

Sei regioni in allerta rossa

Sei regioni greche sono state poste sotto il massimo livello di mobilitazione della Protezione Civile (codice rosso) fino a domenica 29 novembre, a causa di condizioni meteorologiche avverse che hanno provocato inondazioni, frane e interruzioni nei trasporti, colpendo in particolare le Ionie e la Grecia occidentale. Oggi, il Servizio Meteorologico Nazionale (EMY) ha elevato il proprio bollettino di maltempo a un’allerta di emergenza per fenomeni meteorologici pericolosi, prevedendo forti piogge e temporali su un’area sempre più vasta del Paese. Le Ionie, l’Epiro e la Grecia occidentale sono in codice rosso per le giornate di oggi e domani, sabato 28, mentre la Tessaglia, la Grecia centrale e il Peloponneso lo saranno domenica 29.

Il maltempo si estenderà alla Grecia continentale

Secondo l’EMY, forti piogge e temporali continueranno sabato nelle Ionie, in Epiro e nella parte centro-occidentale della Grecia; anche il Peloponneso occidentale sarà interessato dai fenomeni. A partire da sabato sera, è previsto che il maltempo si estenda ad alcune aree della Macedonia centrale – in particolare nelle prefetture di Pieria e Calcidica, a nord di Salonicco – e alla Tessaglia orientale. Domenica, le aree maggiormente a rischio saranno la Tessaglia, la parte centro-orientale della Grecia – in particolare la Ftiotide – e la grande isola di Eubea. I temporali si estenderanno gradualmente verso il Peloponneso orientale e meridionale. Sono previsti inoltre venti molto forti, da nord a nord-est, nella Grecia orientale; nel Mar Egeo, l’intensità potrà raggiungere il nono grado della scala Beaufort, con punte locali fino al decimo grado. I principali rischi previsti fino a domenica includono inondazioni improvvise, frane, danni alle infrastrutture stradali e interruzioni nei trasporti.