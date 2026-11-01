Maltempo Grecia, alluvione nella zona di Volos: case allagate e auto trascinate dall’acqua ad Alonaki | VIDEO

Abitazioni invase dall’acqua, automobili trascinate dalla corrente e danni alla viabilità e ai servizi: le forti piogge hanno nuovamente colpito Alonaki, nella zona di Nea Anchialos, nel territorio di Volos, in Grecia. L’esondazione del torrente Kazanorema ha provocato allagamenti nell’area abitata, riportando al centro dell’attenzione il problema della protezione dalle piene. A descrivere la situazione è il residente ed ex consigliere comunale di Volos Theologos Diamantidis, che attraverso un intervento sui social ha segnalato le conseguenze del maltempo e denunciato criticità che, secondo la sua ricostruzione, si ripresentano durante le precipitazioni più intense.

L’esondazione e i danni nell’area abitata

Secondo quanto riferito da Diamantidis, la fuoriuscita del Kazanorema ha provocato allagamenti nelle abitazioni e trascinato alcune automobili. Sono stati inoltre segnalati danni alle strade, alla rete fognaria e all’illuminazione pubblica. L’ex consigliere richiama in particolare l’attenzione sul tratto del torrente a valle del ponte, in direzione del mare, dove il corso d’acqua si sarebbe ingrossato fino a esondare. Tra le criticità indicate figura anche una pulizia insufficiente dell’alveo, un tema che potrebbe riaprire il confronto sulle responsabilità tra il Comune di Volos e l’amministrazione regionale.

La pulizia non basta: le criticità dell’alveo

Nella valutazione di Diamantidis, tuttavia, il problema non si esaurisce nella manutenzione. Il nodo principale sarebbe la capacità insufficiente del torrente di far defluire l’acqua in quel punto. Secondo l’ex amministratore, la cementificazione dell’alveo ne avrebbe ridotto la profondità e la larghezza utili, limitando così la quantità d’acqua che può attraversare il tratto durante una piena. A peggiorare la situazione avrebbero contribuito anche alcune opere realizzate all’interno del corso d’acqua nell’ambito dei lavori per la rete fognaria. Si tratta delle valutazioni riportate da Diamantidis, non di conclusioni attribuite a una perizia tecnica.

La richiesta di interventi dal ponte verso il mare

Per ridurre il pericolo di nuove esondazioni, Diamantidis ritiene necessario un intervento strutturale. La proposta riportata nel suo appello prevede la realizzazione di una struttura in calcestruzzo lungo le sponde, a partire dal ponte e proseguendo verso valle, con l’obiettivo di aumentare la capacità di deflusso del torrente. La richiesta è dunque quella di affrontare il problema con opere capaci di migliorare il passaggio delle portate di piena, senza limitarsi alla sola pulizia del corso d’acqua.

I residenti chiedono una soluzione duratura

L’episodio riporta in primo piano la vulnerabilità di Alonaki. Secondo le ripetute segnalazioni dei residenti richiamate nell’articolo, l’area torna a confrontarsi con il rischio di allagamenti ogni volta che si verificano piogge intense. Da qui la richiesta di interventi che affrontino le cause del problema e garantiscano una maggiore protezione alle abitazioni e alle infrastrutture, evitando che ogni nuova ondata di maltempo metta nuovamente a rischio beni e persone.