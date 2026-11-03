Maltempo, il Ciclone Agneta ha provocato piogge da record in Sicilia! Sfiorati i 190mm sulle Madonie, cadono i primati storici a Monreale e Termini Imerese | DATI

Il passaggio del ciclone extratropicale Agneta sulla Sicilia sta lasciando un’impronta particolarmente significativa nella storia meteorologica recente dell’Isola, soprattutto lungo il versante tirrenico, dove le precipitazioni iniziate durante il peggioramento del 2 novembre e proseguite, seppure con intensità progressivamente più contenute, nella mattinata odierna, hanno prodotto accumuli complessivi superiori alle aspettative, raggiungendo valori che in alcune località possono essere considerati eccezionali rispetto alla climatologia degli ultimi due decenni, tanto che i primi bilanci del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) evidenziano il superamento di diversi massimi storici relativi alle precipitazioni accumulate nell’arco di 12, 24, 48 e 72 ore, un risultato che conferisce all’evento una rilevanza ben superiore a quella di un comune episodio perturbato autunnale.

La particolarità del ciclone Agneta non riguarda soltanto la quantità d’acqua caduta, che nelle zone maggiormente colpite si è avvicinata ai 190 millimetri, ma soprattutto le modalità con cui questa precipitazione si è distribuita nel tempo, perché a differenza di molti episodi temporaleschi mediterranei caratterizzati da nubifragi improvvisi, intensità orarie estremamente elevate e fenomeni concentrati in intervalli relativamente brevi, in questo caso il contributo principale agli accumuli è arrivato dalla ripetizione e dalla persistenza dei fenomeni, con piogge generalmente moderate alternate a rovesci più consistenti che, insistendo per molte ore sulle medesime aree, hanno finito per determinare quantitativi pluviometrici di assoluto rilievo.

Agneta, la dinamica del ciclone extratropicale e il ruolo determinante del Mar Tirreno

Per comprendere le ragioni di queste precipitazioni particolarmente abbondanti occorre analizzare la configurazione atmosferica che ha accompagnato l’evoluzione di Agneta, una depressione extratropicale sviluppatasi nel Mediterraneo centrale in seguito all’interazione tra masse d’aria dalle caratteristiche termiche differenti, con l’ingresso di aria più fredda in quota che ha favorito l’approfondimento della circolazione ciclonica e l’organizzazione di un sistema perturbato capace di interessare vaste porzioni dell’Italia centro-meridionale, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulla Sicilia.

Durante la giornata di lunedì 2 novembre il minimo depressionario ha influenzato direttamente il basso Tirreno, richiamando correnti intense e progressivamente orientate dai quadranti nord-occidentali sulla Sicilia, una configurazione particolarmente favorevole alla formazione di precipitazioni persistenti lungo la fascia settentrionale dell’Isola, dove l’aria umida proveniente dal mare incontra quasi immediatamente un sistema montuoso complesso e articolato, rappresentato dai rilievi del Palermitano, dalle Madonie e, procedendo verso oriente, dai Nebrodi e dai Peloritani.

Proprio l’interazione tra la circolazione atmosferica e l’orografia siciliana ha rappresentato uno degli elementi fondamentali dell’evento, perché quando un flusso umido incontra una barriera montuosa viene costretto a sollevarsi, raffreddandosi progressivamente e favorendo la condensazione del vapore acqueo, con la conseguente formazione o intensificazione delle precipitazioni sui versanti maggiormente esposti, un meccanismo conosciuto come sollevamento orografico che può amplificare notevolmente gli accumuli pluviometrici e produrre differenze considerevoli anche tra località distanti poche decine di chilometri.

Non sorprende, quindi, che proprio i settori montuosi e pedemontani affacciati sul Tirreno abbiano registrato i quantitativi più consistenti, mentre numerose zone della Sicilia meridionale e sud-orientale sono rimaste relativamente più riparate, con accumuli decisamente inferiori e una distribuzione territoriale della pioggia che conferma quanto l’esposizione dei versanti rispetto alla direzione del vento possa incidere sull’intensità e soprattutto sulla persistenza delle precipitazioni.

Madonie sotto piogge eccezionali: a Isnello raggiunti 186,9 millimetri

Tra i valori più significativi emergono quelli rilevati dalla rete di monitoraggio della Protezione Civile della Regione Siciliana, che permette di osservare con maggiore dettaglio la distribuzione delle precipitazioni nelle diverse aree del territorio e che, attraverso gli aggiornamenti disponibili nella tarda mattinata di martedì 3 novembre, documenta accumuli molto importanti soprattutto nella Sicilia centro-settentrionale, con il dato più elevato tra le stazioni esaminate registrato a Isnello SP54, sulle Madonie, in provincia di Palermo, dove alle ore 12:10 risultavano cumulati ben 186,9 millimetri di pioggia.

Si tratta di un quantitativo particolarmente rilevante, equivalente a quasi 187 litri d’acqua per ogni metro quadrato di superficie, un valore che aiuta a comprendere immediatamente la portata dell’evento e che, se distribuito uniformemente su un’area di un chilometro quadrato, corrisponderebbe teoricamente a circa 187 milioni di litri d’acqua, sebbene naturalmente la distribuzione reale delle precipitazioni non sia uniforme e il comportamento idrologico del territorio dipenda da numerosi fattori, tra cui pendenza, permeabilità dei suoli, copertura vegetale e condizioni di saturazione precedenti. L’accumulo di Isnello assume un significato ancora più interessante considerando la posizione geografica della località, situata nel settore madonita, dove i rilievi esposti ai flussi umidi provenienti dal Tirreno possono favorire una notevole intensificazione delle precipitazioni, soprattutto quando la circolazione atmosferica mantiene per molte ore una direzione sufficientemente stabile, determinando una continua alimentazione dei fenomeni e una distribuzione degli accumuli che può risultare molto diversa rispetto a quella osservata nelle aree costiere o nei settori posti sottovento.

Il valore di 186,9 mm rappresenta uno dei dati più importanti dell’episodio tra quelli documentati dalle schermate esaminate, pur non potendo essere automaticamente definito un record storico assoluto per la stazione senza un confronto con la sua intera serie pluviometrica, una distinzione necessaria per mantenere il rigore dell’analisi e non confondere un accumulo meteorologicamente eccezionale con un primato statistico ufficialmente verificato.

Dalla provincia di Palermo ai Nebrodi: tutti gli accumuli più significativi

L’eccezionalità dell’episodio non si limita alle Madonie, perché osservando la distribuzione delle precipitazioni sulla rete regionale emergono diversi valori superiori ai 100 millimetri lungo un’ampia fascia della Sicilia settentrionale, a conferma di un peggioramento che ha coinvolto contemporaneamente settori geografici differenti e che non può essere ricondotto a un singolo temporale particolarmente intenso o a una precipitazione eccezionale estremamente localizzata.

Nel Palermitano, oltre al dato di Isnello, spiccano i 115,3 mm registrati a Sciara, i 114,0 mm rilevati a Manali e i 108,0 mm misurati a Belmonte Mezzagno, accumuli che descrivono una situazione di precipitazioni diffusamente abbondanti anche nei settori collinari e nelle aree interne prossime alla fascia tirrenica, dove l’insistenza dei fenomeni ha consentito di raggiungere e superare in più punti la soglia dei 100 millimetri.

Procedendo verso la Sicilia nord-orientale, ulteriori conferme arrivano dalle stazioni situate nell’area dei Nebrodi, dove Miraglia ha registrato 128,4 mm, mentre Trearie ha raggiunto 109,3 mm, due misurazioni che evidenziano come anche il settore montuoso messinese abbia beneficiato, in termini di precipitazioni, dell’alimentazione umida associata alla circolazione ciclonica e dell’effetto di sollevamento imposto dai rilievi. Nel complesso, questi dati mostrano una distribuzione pluviometrica particolarmente significativa lungo l’intero settore settentrionale della Sicilia, con quantitativi spesso compresi tra 50 e 100 millimetri e punte localmente superiori, mentre le aree interne centro-meridionali e diversi settori della costa ionica hanno fatto registrare accumuli generalmente più contenuti, a testimonianza di una differenza territoriale che costituisce una delle caratteristiche più importanti della configurazione meteorologica associata al passaggio di Agneta.

SIAS, superati i massimi storici a Monreale Vigna Api e Termini Imerese

Se i dati della Protezione Civile consentono di ricostruire la distribuzione geografica delle precipitazioni, quelli del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano permettono di attribuire all’evento un significato climatologico particolarmente importante, perché il confronto con le serie storiche delle stazioni meteorologiche evidenzia che, almeno in due località del Palermitano, le precipitazioni associate ad Agneta hanno superato i precedenti massimi registrati dall’avvio delle osservazioni nel 2002.

La prima stazione interessata è Monreale Vigna Api, dove il quantitativo complessivo raggiunto dall’inizio dell’evento risultava pari a 145 millimetri, ma il dato di maggiore rilevanza è rappresentato dagli 89,4 millimetri accumulati in 12 ore, un valore che ha superato il precedente massimo relativo alla medesima durata, risalente al 2009, stabilendo così un nuovo primato per la specifica serie pluviometrica.

Il caso di Monreale è particolarmente interessante perché dimostra come una precipitazione possa assumere caratteristiche eccezionali anche senza raggiungere necessariamente intensità orarie estreme, considerando che 89,4 millimetri distribuiti nell’arco di 12 ore corrispondono a un’intensità media di circa 7,5 millimetri all’ora, una media certamente significativa per la sua persistenza ma molto lontana dai valori istantanei che possono caratterizzare i temporali più violenti, durante i quali quantitativi analoghi possono talvolta concentrarsi in una sola ora o persino in intervalli inferiori.

Ancora più articolata appare la situazione della stazione SIAS di Termini Imerese, dove l’accumulo comunicato dall’inizio dell’evento era pari a 125,8 millimetri, mentre l’analisi delle diverse finestre temporali ha evidenziato il superamento di ben quattro precedenti massimi storici, tutti riferiti a record stabiliti nel 2012, con 86,6 millimetri in 12 ore, 109,0 millimetri in 24 ore, 125,8 millimetri in 48 ore e 126,6 millimetri in 72 ore. Quest’ultimo valore, leggermente superiore al cumulato indicato dall’inizio dell’evento, richiede una precisazione metodologica, perché le precipitazioni calcolate su finestre mobili di 48 o 72 ore possono comprendere anche apporti caduti prima dell’inizio convenzionalmente individuato per il singolo episodio perturbato e pertanto la differenza non implica necessariamente un’incongruenza delle misurazioni, pur rendendo opportuno verificare le esatte finestre temporali utilizzate prima di procedere con confronti statistici più approfonditi.

Il raggiungimento di quattro massimi su altrettante durate costituisce comunque un risultato particolarmente significativo, perché indica che il peggioramento non si è limitato a una fase intensa di poche ore, ma ha prodotto accumuli importanti su intervalli temporali progressivamente più lunghi, confermando il ruolo fondamentale della continuità e della persistenza della precipitazione nell’evoluzione dell’intero episodio.

Perché piogge non eccezionali su base oraria possono produrre accumuli così elevati?

Uno degli aspetti che rendono particolarmente interessante il ciclone Agneta riguarda proprio la differenza tra intensità della pioggia e quantitativo complessivo accumulato, due parametri che nel linguaggio comune vengono spesso confusi ma che in meteorologia e idrologia descrivono caratteristiche differenti di un evento, dal momento che l’intensità indica quanta pioggia cade in un determinato intervallo, generalmente espressa in millimetri all’ora, mentre l’accumulo rappresenta il totale raccolto durante un periodo più o meno lungo.

Per comprenderne la differenza è sufficiente considerare che una precipitazione costante di 5 millimetri all’ora, un’intensità non eccezionale, produce già 60 millimetri nell’arco di 12 ore e raggiunge 120 millimetri dopo 24 ore, mentre una sequenza di rovesci moderati intervallati da brevi fasi più intense può determinare accumuli ancora maggiori senza che si verifichi necessariamente un nubifragio estremo dal punto di vista delle intensità orarie.

È proprio questo il meccanismo che aiuta a interpretare quanto accaduto sulla Sicilia settentrionale, dove la permanenza di condizioni favorevoli alla formazione delle precipitazioni, alimentate dalla circolazione depressionaria e ulteriormente accentuate dall’orografia, ha consentito all’acqua di continuare ad accumularsi per molte ore, trasformando una successione di fenomeni di intensità generalmente non estrema in un evento complessivamente molto importante.

Dal punto di vista idrologico, inoltre, la persistenza può assumere un significato altrettanto rilevante dell’intensità, perché quando il terreno riceve precipitazioni ripetute la sua capacità di assorbire ulteriore acqua può progressivamente diminuire, aumentando il deflusso superficiale e la quantità d’acqua che raggiunge fossi, torrenti e corsi d’acqua, con possibili ripercussioni sulle condizioni di stabilità dei versanti soprattutto nelle aree montuose, dove le pendenze e le caratteristiche geologiche possono favorire fenomeni erosivi e dissesti. Naturalmente un accumulo di 150 o 180 millimetri non determina automaticamente un’alluvione, perché il rischio effettivo dipende anche dalla durata della precipitazione, dalle condizioni iniziali del suolo, dalla conformazione dei bacini idrografici e dalla presenza di infrastrutture o aree urbanizzate vulnerabili, ma quantitativi di questa entità rappresentano comunque un elemento che richiede particolare attenzione e un monitoraggio continuo delle condizioni idrogeologiche del territorio.

Uno degli episodi pluviometrici più importanti degli ultimi 25 anni

Il bilancio provvisorio di Agneta assume dunque una rilevanza che va oltre la semplice cronaca meteorologica, perché i nuovi massimi osservati a Monreale Vigna Api e Termini Imerese consentono di collocare l’evento tra quelli più significativi documentati dalle rispettive serie SIAS iniziate nel 2002, offrendo un riferimento importante per lo studio delle precipitazioni intense e persistenti sulla Sicilia settentrionale e per la comprensione dei meccanismi atmosferici che possono favorire accumuli particolarmente elevati lungo il versante tirrenico.

È tuttavia importante distinguere il superamento di un massimo storico relativo a una determinata stazione e a una specifica durata dal concetto di record assoluto regionale, perché il fatto che Termini Imerese abbia registrato il valore più elevato della propria serie sulle 12, 24, 48 e 72 ore non significa che si tratti delle precipitazioni più abbondanti mai osservate in Sicilia, un territorio nel quale altri eventi, soprattutto nei settori ionici e orientali, hanno prodotto in passato accumuli ben superiori, ma conferma piuttosto l’eccezionalità locale dell’episodio rispetto alla climatologia recente.

Allo stesso modo, la definizione dell’evento come uno dei più piovosi degli ultimi 25 anni deve essere riferita al settore geografico interessato e alle informazioni statistiche disponibili, senza estenderla automaticamente all’intera Isola o trasformarla in una valutazione sul tempo di ritorno delle precipitazioni, che richiederebbe un’analisi specifica delle serie storiche, dei massimi annuali e delle distribuzioni di probabilità relative alle diverse durate.

L’episodio offre inoltre uno spunto di riflessione sul rapporto tra fenomeni meteorologici estremi e cambiamento climatico, perché un evento caratterizzato da accumuli record può essere pienamente compatibile con un’atmosfera più calda e potenzialmente più ricca di vapore acqueo, ma non può essere attribuito direttamente al riscaldamento globale sulla base di un singolo episodio, essendo necessarie analisi climatologiche e studi di attribuzione capaci di confrontare la probabilità di eventi analoghi in condizioni climatiche differenti.

Il maltempo si attenua, ma il bilancio definitivo richiederà ulteriori verifiche

Nel corso della giornata odierna la progressiva traslazione verso levante della depressione Agneta sta favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sicilia, con precipitazioni sempre meno diffuse sul settore tirrenico occidentale e centrale e una residua instabilità che potrà interessare soprattutto le aree nord-orientali, mentre i venti dai quadranti nord-occidentali tenderanno progressivamente ad attenuarsi, pur mantenendo condizioni di mare ancora molto mosso lungo diversi tratti costieri. L’attenuazione delle precipitazioni non coincide necessariamente con la conclusione immediata degli effetti idrologici del peggioramento, perché i terreni maggiormente interessati dagli accumuli elevati possono continuare a rilasciare acqua anche dopo la cessazione della pioggia, rendendo opportuno seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e degli enti competenti soprattutto nelle zone montane e nei bacini idrografici che hanno ricevuto i quantitativi più consistenti.

Il bilancio definitivo potrà inoltre modificarsi con l’acquisizione delle ultime misurazioni, con il controllo di qualità dei dati delle singole stazioni e con la ricostruzione delle precipitazioni effettivamente cadute durante l’intero episodio, ma il quadro che emerge già nella tarda mattinata del 3 novembre appare sufficientemente chiaro: Agneta ha rappresentato un evento pluviometrico di grande importanza per la Sicilia settentrionale, con accumuli prossimi ai 190 millimetri sulle Madonie, diversi superamenti della soglia dei 100 millimetri tra Palermitano e Nebrodi e nuovi primati nelle serie storiche di Monreale Vigna Api e Termini Imerese.

Un episodio che ricorda ancora una volta come, nel clima mediterraneo, non siano soltanto i temporali più violenti a produrre precipitazioni eccezionali, perché anche una depressione extratropicale relativamente ordinaria nella sua struttura, quando viene alimentata per molte ore da correnti umide e interagisce favorevolmente con l’orografia, può determinare accumuli di assoluto rilievo, lasciando una traccia importante nelle osservazioni meteorologiche e nella memoria climatica di un territorio.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.