Maltempo in Abruzzo, pioggia incessante e allagamenti: disagi a Pescara, università in Dad | FOTO

L’Abruzzo fa i conti con una nuova ondata di maltempo, caratterizzata da piogge intense e persistenti che, dalla notte, stanno interessando gran parte del territorio regionale. Le precipitazioni stanno provocando disagi soprattutto nell’area metropolitana di Pescara, dove si registrano allagamenti, problemi alla viabilità e numerosi interventi dei vigili del fuoco. La situazione più critica riguarda la rete stradale, con alcune arterie temporaneamente chiuse al traffico a causa degli accumuli d’acqua.

A Pescara è stata disposta la chiusura di via Spaventa, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Chiarini e via D’Avalos. Sono invece rientrate le criticità in via della Riviera e via Caravaggio, inizialmente interdette alla circolazione e successivamente riaperte. In strada Colle Marino è stato istituito il senso unico in direzione mare-monti. Superate anche le difficoltà che nelle prime ore della giornata avevano interessato la zona dell’ospedale. Al momento tutti i sottopassi risultano aperti e il livello del fiume è sotto controllo.

Numerose le segnalazioni di garage e scantinati allagati, con le squadre dei vigili del fuoco impegnate negli interventi di soccorso e gestione delle emergenze. Sul territorio sono operative anche le squadre di Ambiente Spa, la Protezione civile comunale e le pattuglie della Polizia locale. Il Comune di Pescara invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, raccomandando di evitare le strade interessate dalle chiusure e di prestare particolare attenzione alle situazioni di potenziale pericolo.

L’ondata di maltempo interessa anche Montesilvano, dove l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (Coc). Disposta inoltre la chiusura di parchi, giardini e della riserva naturale Santa Filomena-Vallelunga, come misura precauzionale per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Università d’Annunzio, lezioni sospese e didattica a distanza

Le condizioni meteorologiche avverse hanno avuto ripercussioni anche sulle attività universitarie. L’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio ha annunciato la sospensione delle attività didattiche in presenza. Come comunicato dall’Ateneo attraverso il proprio sito ufficiale, a causa del persistere delle avverse condizioni meteorologiche, nella giornata odierna tutte le attività didattiche sono sospese fino alle 14. Dalle ore 14 e per tutta la giornata di domani, 3 novembre, le attività didattiche proseguiranno in modalità Dad, ovvero a distanza.

Per la giornata odierna il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile aveva diramato un’allerta gialla su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico legato ai temporali.

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