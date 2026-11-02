Maltempo in Abruzzo, pioggia incessante e temperature in picchiata: allagamenti sulla costa, disagi a Pescara e Montesilvano

L’Abruzzo si è svegliato sotto una pioggia battente e con temperature decisamente più basse. Le previsioni meteorologiche sono state rispettate e il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha investito gran parte del territorio regionale, regalando un lunedì 2 novembre dal sapore pienamente autunnale, con scenari invernali sulle montagne e numerosi disagi lungo la fascia costiera. Le situazioni più critiche per il maltempo si registrano tra Pescara e Montesilvano, dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato allagamenti in diverse zone. Strade e spazi pubblici sono stati invasi dall’acqua, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sugli spostamenti di studenti, lavoratori e pendolari.

Particolarmente delicata la situazione nei pressi dell’ospedale di Pescara, dove si sono verificati allagamenti anche davanti al pronto soccorso. L’acqua ha interessato diversi punti della città e della costa abruzzese, rendendo più complicati gli spostamenti in una mattinata già segnata da precipitazioni persistenti.

Pescara Centrale, piove anche dentro la stazione

Tra le criticità più emblematiche della giornata c’è quella della stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Il rinnovato atrio della struttura è stato interessato da infiltrazioni d’acqua durante la mattinata, nonostante i recenti interventi di ristrutturazione. La pioggia battente è penetrata copiosamente all’interno dell’edificio. Il problema ha coinvolto sia l’atrio principale sia i nuovi locali realizzati nell’ambito dei lavori di riqualificazione.

Neve sulle montagne, temperature in calo anche nella Marsica

Il peggioramento non riguarda soltanto la costa. Nelle ultime 24 ore il cambiamento meteorologico ha interessato l’intera regione, con un sensibile abbassamento delle temperature, precipitazioni diffuse e nevicate nelle località montane. La neve ha raggiunto Pescasseroli, l’Altopiano delle Rocche e Campo Imperatore, dove il paesaggio ha assunto caratteristiche tipicamente invernali. Piogge e temperature in diminuzione anche nella Marsica, interessata dal passaggio della perturbazione.

Allerta meteo, temporali e vento nelle prossime 24-36 ore

Il quadro meteorologico resta particolarmente delicato. Secondo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e rilanciato dal Centro Funzionale d’Abruzzo, a partire dalle prime ore di oggi lunedì 2 novembre sono attese precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere temporalesco, su gran parte del territorio regionale. I fenomeni potrebbero proseguire per le successive 24-36 ore, con particolare insistenza lungo i versanti orientali dell’Appennino. L’avviso segnala inoltre la possibilità di rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Resta alta l’attenzione soprattutto nelle aree montane e lungo la viabilità appenninica, dove le condizioni atmosferiche potrebbero determinare ulteriori criticità e difficoltà alla circolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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