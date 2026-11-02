Maltempo in Calabria, violento nubifragio su Catanzaro: caos sulle strade

Un violento nubifragio si sta abbattendo da alcune ore sulla città di Catanzaro, provocando allagamenti diffusi e pesanti disagi alla circolazione stradale. Le intense precipitazioni stanno mettendo a dura prova la viabilità urbana, con numerose strade interessate da accumuli d’acqua che rendono difficoltosi gli spostamenti, soprattutto per gli automobilisti. La situazione più delicata si registra nel quartiere Lido, dove diversi tratti delle principali arterie stradali e del lungomare risultano allagati. L’acqua presente sulla carreggiata sta causando notevoli difficoltà alla circolazione, rallentando il traffico e rendendo particolarmente complicata la percorrenza di alcune strade. Il maltempo non sta risparmiando neppure il resto della provincia. Precipitazioni particolarmente intense vengono infatti segnalate lungo la fascia jonica del Catanzarese, dove il quadro meteorologico resta caratterizzato da fenomeni di forte intensità.

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