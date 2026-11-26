La fase più intensa dell’ondata di maltempo che ha interessato il Friuli-Venezia Giulia è ormai alle spalle. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale, secondo cui il minimo depressionario posizionato sull’Alto Adriatico si sta progressivamente allontanando, determinando un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle ultime 12 ore si sono registrate precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale, con accumuli compresi tra i 20 e i 50 mm. Sulle zone montane la neve è scesa fino al fondovalle del Tarvisiano, mentre sulle Alpi Carniche la quota dello zero termico e delle nevicate si è mantenuta attorno ai 900-1.000 metri. A caratterizzare le ultime ore è stata anche la Bora, che ha soffiato con insistenza soprattutto sulla fascia orientale della regione. Il vento ha raggiunto raffiche massime di circa 70 km/h al Molo Fratelli Bandiera di Trieste, intorno alle 5 del mattino.

Marea a 136 cm a Grado, segnalati diversi allagamenti

Tra gli effetti più significativi dell’episodio perturbato si segnala il massimo di marea registrato nell’Adriatico. Il mareometro di Grado ha rilevato il picco tra le 09:45 e le 10, quando il livello dell’acqua ha raggiunto i 136 cm. L’altezza media delle onde al largo aveva invece toccato il proprio massimo già alle 7, senza coincidere temporalmente con il picco della marea. Durante l’evento sono arrivate alla Sala Operativa Regionale e al Numero unico di emergenza 112 diverse segnalazioni di allagamenti. Le criticità hanno interessato i territori comunali di Grado, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Monfalcone, Trieste e Muggia.

Nelle prossime ore ancora piogge, neve in calo sulle Alpi Giulie

Secondo le previsioni contenute nell’ultimo bollettino regionale, nelle prossime ore saranno ancora possibili precipitazioni moderate, localmente anche abbondanti sulla fascia orientale del Friuli-Venezia Giulia. La quota neve è attesa in ulteriore diminuzione: sulle Alpi Giulie potrà scendere fino a 600-700 metri, mentre sulle altre zone montane si manterrà indicativamente tra gli 800 e i 1.000 metri. Il progressivo allontanamento della depressione esclude invece, secondo la Sala Operativa Regionale, il ripetersi di fenomeni di acqua alta nelle prossime ore.

Bora in attenuazione, ma nuovo rinforzo nei prossimi giorni

Sul fronte dei venti, la Bora è destinata ad attenuarsi nel corso della giornata, passando a intensità moderata in serata. La tregua, tuttavia, potrebbe essere temporanea: nei prossimi giorni è infatti previsto un nuovo e progressivo rinforzo, con venti che potranno tornare a soffiare sostenuti. A Trieste, in particolare, per sabato non si esclude il ritorno della Bora forte.

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