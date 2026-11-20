Una intensa nevicata sta interessando in queste ore la prefettura di Fukushima, in Giappone, a causa di una configurazione atmosferica tipicamente invernale che ha determinato un sensibile calo delle temperature e precipitazioni nevose diffuse soprattutto nella regione di Aizu. Particolarmente colpita l’area di Urabandai e la zona di Inawashiro, dove la neve, caduta in modo persistente, ha rapidamente ricoperto strade e superfici. Nel comune di Inawashiro, l’accumulo ha raggiunto i 22 cm entro le 16 ora locale, provocando condizioni di guida difficili, visibilità ridotta e rallentamenti alla circolazione. Alcuni veicoli sono stati avvistati mentre percorrevano le strade con importanti accumuli di neve ancora sul tetto.

La situazione meteorologica è destinata a rimanere instabile anche nella giornata di domani 21 novembre. La persistenza della configurazione invernale continuerà infatti a favorire nuove precipitazioni nevose, con particolare attenzione alle aree di Aizu e Nakadori, dove sarà necessario prestare cautela per gli accumuli al suolo almeno fino alla tarda mattinata.