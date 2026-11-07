Maltempo in Siria, imponente tornado vicino ad Amuda | VIDEO

Un tornado è stato ripreso in video nei pressi di Amuda, nel governatorato di Al-Hasakah, nella Siria nord-orientale. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un intenso vortice atmosferico, un fenomeno meteorologico tanto spettacolare quanto potenzialmente pericoloso. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati forniti dettagli sull’eventuale entità dei danni o sulla presenza di feriti.

Che cos’è esattamente un tornado? Si tratta di una colonna d’aria in violenta rotazione che si estende dalla base di una nube temporalesca fino al suolo. Il vortice si presenta generalmente sotto forma di imbuto e può sviluppare venti molto intensi, capaci di provocare danni a edifici, alberi e infrastrutture. I tornado si formano soprattutto in presenza di temporali particolarmente organizzati, quando l’incontro tra masse d’aria con caratteristiche differenti di temperatura, umidità e vento crea le condizioni favorevoli alla rotazione dell’atmosfera.