Maltempo in Toscana, Carrione e Versilia oltre la prima soglia di allarme: oltre 200 mm in 24 ore

Una una fase di maltempo particolarmente intensa quella che sta interessando la Toscana nord-occidentale, dove le precipitazioni delle ultime ore hanno determinato un significativo aumento dei livelli dei corsi d’acqua. I fiumi Carrione e Versilia hanno superato la soglia 1 di allarme, in conseguenza delle abbondanti piogge che stanno interessando il territorio. Secondo i dati del Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana, gli accumuli pluviometrici hanno superato diffusamente i 150-200 mm. Il dato più rilevante arriva da Stazzema, in provincia di Lucca, dove sono stati registrati 206 mm di pioggia nell’arco di 24 ore.

Si riapre la porta atlantica: perturbazioni in serie sull’Italia

Il peggioramento in corso si inserisce in un quadro meteorologico più ampio, caratterizzato dal ritorno di una vivace circolazione atlantica sull’Europa. La cosiddetta porta atlantica è tornata spalancata, favorendo l’ingresso di ripetuti impulsi perturbati diretti verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Si prospetta, dunque, una fase instabile e piovosa destinata a prolungarsi per giorni, con precipitazioni a tratti decisamente superiori alle medie stagionali. A rendere il quadro ancora più significativo sarà la presenza di masse d’aria calda e umida, che accompagneranno i diversi sistemi perturbati, determinando condizioni climatiche relativamente miti. La prima perturbazione, attualmente in transito, dovrebbe allontanarsi nelle prime ore di mercoledì, lasciando spazio a un miglioramento solo parziale e temporaneo. La tregua avrà vita breve. Tra giovedì e sabato sono attesi altri impulsi perturbati: il primo in arrivo dalla Spagna, il secondo in discesa dalla Scandinavia.

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