Il maltempo che ha colpito la Toscana continua a provocare disagi e danni sul territorio. Una frana di circa 300 metri si è verificata nel Comune di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, nella zona sottostante la chiesa di Pomezzana. Imponente il movimento franoso, che ha riversato sulla carreggiata tonnellate di terra e alberi, compromettendo la viabilità della zona. Le operazioni di ripristino sono in corso senza interruzioni dalle 20:30 di ieri sera, con una ditta impegnata nella rimozione dei materiali franati e nella liberazione delle strade. Un primo risultato è stato raggiunto nelle ultime ore, con il ripristino del collegamento stradale verso la frazione di Farnocchia. Gli interventi hanno quindi consentito di raggiungere il fronte della frana situato più in alto, che ha completamente sbarrato la strada comunale al primo tornante lungo la salita per Pomezzana.

La situazione è costantemente monitorata dall’amministrazione comunale. Sul posto, già dalla serata di ieri e nuovamente nella mattinata di oggi, sono presenti il sindaco Maurizio Verona, il vicesindaco Alessandro Pelagatti, il capogabinetto Tiziano Baldi Galleni e la responsabile dell’Ufficio lavori pubblici, impegnati a seguire da vicino l’evolversi dell’emergenza e le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

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