Maltempo Indonesia, violento tornado nel distretto di Bandung: tetti e coperture divelti dal vento | VIDEO

Un violento tornado associato a piogge intense ha investito nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, la zona di Ciwidey, nel distretto di Bandung, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Le immagini circolate dalla località mostrano coperture e parti dei tetti sollevate e scaraventate via dalle raffiche, con danni concentrati soprattutto nell’area del mercato di Cibeureum e in alcune abitazioni. La perturbazione ha interessato anche il vicino distretto di Pasirjambu. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità locali, l’episodio si è verificato attorno alle 14:30 ora locale, durante un temporale accompagnato da piogge forti e vento intenso.

Le raffiche hanno strappato lamiere e tegole, divelto alcune tettoie e danneggiato strutture commerciali e parti delle infrastrutture circostanti. Nel solo mercato di Cibeureum, il bilancio provvisorio della protezione civile locale indica 25 edifici e negozi danneggiati: 10 con danni lievi, 13 con danni di media entità e due con danni gravi. Le verifiche si sono estese alle aree vicine e il quadro complessivo resta in aggiornamento. Le segnalazioni indonesiane descrivono il fenomeno come ‘puting beliung’, espressione comunemente usata per indicare un vortice di vento intenso e localizzato, spesso associato ai temporali. Le riprese diffuse mostrano materiali sollevati e tetti trascinati dalle raffiche, ma le informazioni disponibili non consentono di stabilire con precisione l’intensità del vento né di attribuire al fenomeno una classificazione basata su misurazioni. Anche il portale meteorologico indonesiano BMKG registra per il distretto di Bandung, il 14 novembre, un episodio di vento forte con danni agli edifici; l’analisi meteorologica dettagliata dell’evento non risulta ancora disponibile.

In attesa di un bilancio definitivo, le autorità hanno avviato i sopralluoghi e la rimozione dei detriti. La protezione civile locale ha riferito che, sulla base delle informazioni raccolte inizialmente, non risultavano vittime, feriti o persone evacuate, mentre il censimento dei danni nelle zone di Ciwidey e Pasirjambu era ancora in corso. Fenomeni di questo tipo possono svilupparsi rapidamente all’interno di temporali particolarmente intensi: in aree ristrette, le correnti discendenti e i forti contrasti del vento possono produrre raffiche capaci di danneggiare tetti e strutture leggere, anche senza interessare un territorio molto vasto. Per questo le immagini dei danni, pur mostrando la forza dell’episodio, da sole non permettono di ricostruirne l’esatta dinamica o di determinarne la classificazione meteorologica. La situazione a Ciwidey resta quindi da seguire attraverso gli aggiornamenti delle autorità: oltre ai danni segnalati nel mercato di Cibeureum, saranno i sopralluoghi nelle abitazioni e nelle aree limitrofe a chiarire l’estensione complessiva dell’impatto del temporale.