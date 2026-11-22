L’Italia sta vivendo una domenica tipicamente autunnale grazie al passaggio di una perturbazione atlantica che sta portando piogge al Centro-Nord dall’alba di oggi. Nel pomeriggio, il fulcro del maltempo si è spostato verso il Nord-Est mentre è iniziata la tempesta di maestrale sul Mar Tirreno e in Piemonte. Il vento impetuoso è destinato a spazzare tutta l’Italia nel corso delle prossime ore. I venti sono in deciso rinforzo sulle Alpi piemontesi, con raffiche che possono raggiungere anche i 130-150km/h e localmente fino a 80-110km/h nelle valli. I dati registrati finora indicano raffiche di 151km/h al Gran Vaudala (TO), 107km/h al Rifugio Vaccarone (TO), 98km/h alla Rocca dell’Abisso (CN), 74km/h a Bobbio Pellice (TO), 72km/h a Limone Pancani (CN), per citare i dati più importanti. Rilevata anche una raffica di 106km/h a Punta Sebera (Cagliari), in Sardegna.

Il maestrale non darà tregua nelle prossime ore, determinando una notte difficile. In Piemonte, le raffiche di caduta dai monti supereranno agilmente i 180km/h in quota, schiantandosi poi in pianura con raffiche fino a 100-110km/h, portando un altissimo rischio di gravi danni a tetti, alberi e infrastrutture. Il maestrale soffierà impetuoso ovunque sui bacini occidentali, raggiungendo i 140km/h nel braccio di mare compreso tra la Corsica, l’Isola del Giglio, l’Isola d’Elba e tutto l’arcipelago toscano. L’energia cinetica trasferita al mare genererà violente mareggiate che si abbatteranno sulle coste esposte della Sardegna, della Toscana e del Lazio. Nel corso della notte, la bufera di maestrale valicherà l’Appennino e si farà sentire in modo molto forte anche sul medio e basso Adriatico, sferzando Abruzzo, Molise e Puglia, per poi accanirsi sulla Calabria.

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